Известный белорусский певец ранен при столкновении поездов в Москве

У Романа Волознева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рану правой височной области и перелом ребер

Популярный белорусский певец Роман Волознев пострадал в результате столкновения электрички с поездом. 20-летний исполнитель находился в числе пассажиров поезда Москва — Брест, – передает "Лайф".

Сообщается, что прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали Романа с множеством травм. У певца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану правой височной области и перелом ребер.

Отмечается, что исполнитель обрел популярность еще в возрасте десяти лет, став одним из сильнейших певцов на Национальном отборе на Детское Евровидение в Белоруссии с песней "Лети". Он также является победителем множества музыкальных конкурсов.

Напомним, в результате столкновения поездов пострадал 31 человек.