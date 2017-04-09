Известный белорусский певец ранен при столкновении поездов в Москве
У Романа Волознева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рану правой височной области и перелом ребер
Популярный белорусский певец Роман Волознев пострадал в результате столкновения электрички с поездом. 20-летний исполнитель находился в числе пассажиров поезда Москва — Брест, – передает "Лайф".
Сообщается, что прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали Романа с множеством травм. У певца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану правой височной области и перелом ребер.
Отмечается, что исполнитель обрел популярность еще в возрасте десяти лет, став одним из сильнейших певцов на Национальном отборе на Детское Евровидение в Белоруссии с песней "Лети". Он также является победителем множества музыкальных конкурсов.
Напомним, в результате столкновения поездов пострадал 31 человек.
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