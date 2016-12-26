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Известный биатлонист Свендсен объявил о помолвке с журналисткой http://www.segodnya.ua/img/article/7829/77_main.1482698615.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/77_tn.1482698615.jpg Мир Пара начала встречаться в 2014 году, а спустя полгода они купили дом в Осло

Известный биатлонист Свендсен объявил о помолвке с журналисткой

Вчера, 22:43

Пара начала встречаться в 2014 году, а спустя полгода они купили дом в Осло

Свендсен и Скугранд. Фото Twitter
Свендсен и Скугранд. Фото Twitter

Известный норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о помолвке со своей девушкой, журналисткой Самантой Скугранд. Об этом сообщает норвежская газета VG.

Издание отмечает, что 31-летний биатлонист сделал предложение Скугранд 22 декабря, однако пара отказывается от дальнейших комментариев на данную тему.

Пара начала встречаться в 2014 году, спустя полтора года они приобрели дом в Осло. Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, а также 12-кратным чемпионом мира.
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Источник:

gazeta.ru

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