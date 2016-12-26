Известный биатлонист Свендсен объявил о помолвке с журналисткой

Пара начала встречаться в 2014 году, а спустя полгода они купили дом в Осло

Известный норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о помолвке со своей девушкой, журналисткой Самантой Скугранд. Об этом сообщает норвежская газета VG.

Издание отмечает, что 31-летний биатлонист сделал предложение Скугранд 22 декабря, однако пара отказывается от дальнейших комментариев на данную тему.

Пара начала встречаться в 2014 году, спустя полтора года они приобрели дом в Осло. Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, а также 12-кратным чемпионом мира.