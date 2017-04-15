К Пасхе в США изготовили 45-килограммовое яйцо из шоколада

Сегодня, 20:00

"Скорлупу" изготовили из восьми слоев белого шоколада. Поверхность украсили 240 цветами из того же продукта

Фото: KARE-TV
Фото: KARE-TV

В американском городе Лейк-Элмо, штат Миннесота, изготовили гигантское шоколадное яйцо. Об этом сообщает UPI.

Владелец ресторана Lake Elmo Inn поручил повару сделать к Пасхе яйцо, весящее 45 килограммов. Работа заняла три дня.

"Скорлупу" изготовили из восьми слоев белого шоколада. Две половины яйца делали по отдельности, а затем соединили и прикрыли шов рамкой из темного шоколада. Поверхность украсили 240 цветами из того же продукта.

Ресторан планирует демонстрировать яйцо посетителям до 23 апреля. "Люди его любят, потом что оно такое большое и не похожее на другие", — заявила повар Марти. В прошлом году она сделала яйцо весом 13 килограммов.

В этом году католическая и православная церкви отмечают Пасху в один день — 16 апреля.

Ранее сообщалось, что в Техасе разбросали с вертолета пять тысяч пасхальных яиц.
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Источник:

Lenta.ru

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