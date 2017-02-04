Кадыров показал чеченский боевой вездеход и попросил придумать название
Ожидается, что среди вооружения будут использованы пулеметы "Корд" и "Печенег", а также автоматический гранатомет АГС
Рамзан Кадыров объявил конкурс среди подписчиков в Instagram на лучшее название для легкого вездехода, серийный выпуск которого будет запущен в феврале 2017 года.
Как сообщает "Мотор", разработаны нескольких версий багги: тактическая трехместная, спортивная модель и шестиместная машина. "Стандартная" модификация предназначена для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья, при этом вездеход будет адаптироваться под различные военные и гражданские нужды. В шестиместной конфигурации длина багги составит около 4 метров, а масса достигнет 1,5 тонны. Помимо пассажиров, модель сможет перевозить 800 килограммов груза, максимальная скорость при этом превысит 130 километров в час. Ожидается, что среди вооружения будут использованы пулеметы "Корд" и "Печенег", а также автоматический гранатомет АГС.
Названия, как отметил Кадыров, должны отражать характеристики вездехода и его российское происхождение. По его словам, победитель получит возможность первым испытать трехместный багги и пройти курсы экстремальной автоподготовки.
Дорогие друзья! В прошлом году я с командой Международного учебного центра сил специального назначения провел испытания легкого тактического автовездехода – багги. Вездеход – новый продукт отечественного производства, превосходящий иностранные аналоги по тактико-техническим характеристикам. Серийный выпуск трехместной версии будет запущен в феврале 2017 года на аргунском автомобильном заводе "Чеченавто". Багги предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. Универсальный автомобиль адаптируется под различные военные и гражданские нужды. Боевой багги – это настоящий "мультитул" для военных. Планируется также выпускать и спортивную модель. Помимо трехместной версии, в этом году планируется выпуск большой шестиместной машины. Предлагаю вам, мои подписчики, принять участие в конкурсе и придумать названия большому багги и его младшему брату. Победитель, чьи названия окажутся наиболее уникальными, будут отражать характеристики багги и его российское происхождение, получит возможность первым испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки с инструкторами Центра @itcsf_russia. Присылайте ваши идеи до конца февраля на почту buggy@itcsf.ru. Я обязательно объявлю итоги и победителя! #Кадыров #Россия #Чечня #Багги
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