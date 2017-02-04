Кадыров показал чеченский боевой вездеход и попросил придумать название

Ожидается, что среди вооружения будут использованы пулеметы "Корд" и "Печенег", а также автоматический гранатомет АГС

Рамзан Кадыров объявил конкурс среди подписчиков в Instagram на лучшее название для легкого вездехода, серийный выпуск которого будет запущен в феврале 2017 года.

Как сообщает "Мотор", разработаны нескольких версий багги: тактическая трехместная, спортивная модель и шестиместная машина. "Стандартная" модификация предназначена для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья, при этом вездеход будет адаптироваться под различные военные и гражданские нужды. В шестиместной конфигурации длина багги составит около 4 метров, а масса достигнет 1,5 тонны. Помимо пассажиров, модель сможет перевозить 800 килограммов груза, максимальная скорость при этом превысит 130 километров в час. Ожидается, что среди вооружения будут использованы пулеметы "Корд" и "Печенег", а также автоматический гранатомет АГС.

Названия, как отметил Кадыров, должны отражать характеристики вездехода и его российское происхождение. По его словам, победитель получит возможность первым испытать трехместный багги и пройти курсы экстремальной автоподготовки.