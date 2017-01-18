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Как Обама покидает Белый дом (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7892/34_main.1484706568.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/34_tn.1484706568.jpg Мир Рабочие занимаются перевозкой вещей семьи президента США Барака Обамы в новый дом

Как Обама покидает Белый дом (фото,видео)

Сегодня, 06:26

Рабочие занимаются перевозкой вещей семьи президента США Барака Обамы в новый дом

Вещи уходящего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы вывозят из Белого дома. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала продюсер телеканала CNN Бетси Кляйн, - передает Life.ru.

Дом, в котором будет проживать семья Обама, в аренду президенту США будет сдавать бывший пресс-секретарь Билла Клинтона Джо Локхарт. Стоимость дома оценивается в $6,3 млнРанее также сообщалось, что помимо супруги Мишель и двух дочерей в доме будет проживать и теща Барака Обамы.

Интерьер поместья выполнен в одном стиле и отличается романтизмом. Белые стены, светлая однотонная мебель, большие окна и мрамор – призваны не только создать уникальный стиль дома, но и добавить максимум уюта.

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Новый дом семьи Обамы. Фото: RedFin

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20 января 2017 года Барак Обама покинет пост президента США. После этого он намерен жить полной жизнью: напишет книгу, а затем станет наставником для будущих либеральных лидеров.

Бывшего главу государства ждет безбедная жизнь — его пенсия составит $205,7 тыс. в год, еще $20 тысяч ежегодно будет получать бывшая первая леди Мишель Обама. Их семья переедет в шикарный особняк в престижном районе Вашингтона. Политологи отмечают, что, хотя Обама еще достаточно молод, в большую политику он уже не вернется, – передает RT.

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Первая леди США Мишель Обама лично попрощалась со своими поклонниками на ток-шоу Джимми Фэллона. На съемках шоу американцев попросили принять участие в видеозаписи прощальных обращений к Мишель Обаме в связи с ее уходом из Белого дома. После того, как гости заканчивали свою речь, их ждал сюрприз – первая леди США выходила из-за кулис, чтобы лично поблагодарить за приятные слова и пожелания, – пишет НВ.

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В своих речах американцы выражали свое восхищение Мишель Обамой и благодарили ее за доброту и любовь, за стремление изменить мир и вдохновение. "Я хочу поблагодарить Вас за то, что подарили мне уверенность в себе и вдохновили меня помогать людям и отстаивать права женщин", – сказала одна из гостей.

Как сообщалось, Обама уходит с поста президента с рейтингом одобрения 58%.
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