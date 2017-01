Как Обама покидает Белый дом (фото,видео)

Вещи уходящего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы вывозят из Белого дома. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала продюсер телеканала CNN Бетси Кляйн, - передает Life.ru.

Moving day at the new Obama digs, where a few sets of golf clubs just headed in pic.twitter.com/RwTJXymkmK