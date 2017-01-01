Как отреагировал мир на ужасный теракт в Стамбуле

Мировые политики осуждают действия террористов и заявляют о своей приверженности к борьбе с терроризмом

Пока весь мир праздновал Новый год, террористы устроили в Стамбуле адскую ночь, расстреляв несколько десятков человек в ночном клубе. Мировое сообщество не осталось в стороне и отреагировали на террористический акт.

Мировое сообщество решительным образом высказало протест действия террористов, а также поддерживают семьи погибших.

"К сожалению, насилие произошло и в эту ночь пожеланий и надежды. Опечаленный, я выражаю близость турецкому народу", – сказал Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди Angelus на площади Святого Петра в Ватикане.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв и желаем скорейшего выздоровления всем раненым", – говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана.

В свою очередь, представительство ЕС в Турции в Twitter "решительно осудило теракт в Стамбуле", заявив, что "ЕС поддерживает Турцию в ее борьбе с терроризмом".

"С глубокой печалью мы получили информацию о теракте в Стамбуле. С болью объединяемся с семьями и близкими жертв. Мы решительно осуждаем все формы терроризма. Искренние соболезнования близким жертв, а также всему обществу и властям Турции", – сообщает МИД Польши в Twitter.

"В Беларуси с глубокой болью восприняли известие о террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, повлекшем гибель и ранения десятков мирных граждан разных стран. Белорусская сторона решительно осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с дружественным народом Турции", – сообщили в МИД Беларуси.

"Убийство и терроризм в отношении невинных людей и граждан противоречит всем религиозным принципам, моральным и человеческим ценностям",- говорится в сообщении МИД ОАЭ.

Также теракт осудили власти Катара и Бахрейна. МИД Катара и МИД Бахрейна призвали укреплять сотрудничество между странами по борьбе с терроризмом и его последствиями.

"Выражаю соболезнования в связи с нападением на дискотеку в Стамбуле… Вместе против террора. Испания вместе с турецким народом", — написал премьер Испании МарианоРахой в Twitter.

"Мы решительно осуждаем это преступление и терроризм в любой форме. Я потрясен новостями о новогодней ночи на Босфоре. Вновь в Турции невинные молодые люди стали жертвами жестокого и трусливого нападения… В эти тяжелые часы мы находимся на стороне Турции", — заявил Штайнмайер.

"Вновь террористы совершили атаку в Вашей стране. В Стамбуле они осуществили человеконенавистнический, трусливый теракт против людей, которые хотели вместе отпраздновать Новый год. Я осуждаю этот теракт и выражаю Вам свои соболезнования", — говорится в обращении канцлера Ангелы Меркель к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, текст обращения цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

"США глубоко осуждают ужасную террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле, в результате которой десятки человек погибли или ранены. Выражаем сочувствие семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", – говорится в сообщении американской администрации.

"Решительно осуждаю жестокий теракт в стамбульском ночном клубе. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", – заявил Порошенко в Twitter.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.