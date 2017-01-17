Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Как у Путина: у Трампа появились боевые байкеры http://www.segodnya.ua/img/article/7888/61_main.1484615240.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/61_tn.1484615240.jpg Мир В рядах байкеров, которые поддерживают Трампа, числятся более 200 тысяч человек

Как у Путина: у Трампа появились боевые байкеры

Сегодня, 07:16

В рядах байкеров, которые поддерживают Трампа, числятся более 200 тысяч человек

Бейкеры Трампа. Фото: AFP
Бейкеры Трампа. Фото: AFP

Более 5 тысяч байкеров собираются приехать в Вашингтон в честь инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Daily Mail.

Байкеры заявили о готовности стать стеной на защиту трампа во время инаугурации и выступить против протестующих, которые намерены сорвать церемонию, запланированную на 20 января.

В рядах байкеров, которые поддерживают Трампа, числятся более 200 тысяч человек. Сообщается, что несмотря на некогда расистские высказывания Трампа, в рядах байкеров – представители различных национальностей, которые готовы поддержать всеми силами нового президента США.

Напомним, у Путина прокомментировали возможность встречи с Трампом в Рейкьявике.
инаугурация, байкеры, трамп, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Как у Путина: у Трампа появились боевые байкеры". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Инаугурацию Трампа обещают бойкотировать 26 конгрессменов

Сегодня, 02:42

Причиной такого решения многие из них называют недавние резкие выражения Трампа в адрес конгрессмена Джона Льюиса  

Мир

Джон Керри, фото AFP

Керри назвал интервью Трампа "неуместным" для избранного президента

Вчера, 21:31

По мнению Керри, Трампу придется иметь дело с последствиями своих заявлений.

Мир

Россия больше не ожидает перезагрузки отношений с США. Фото: hvylya.net

Радость покинула Москву после жестких высказываний кандидатов Трампа - The Washington Post

Вчера, 16:39

РФ уже не рассчитывает получить выгоду от избрания Трампа новым президентом США, пишет издание

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

В Кремле поддержали позицию Трампа по НАТО

Вчера, 14:26

У Путина считают, что Североатлантический альянс заточен под конфронтацию и не отвечает идеям стабильности и безопасности

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.