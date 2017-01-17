Как у Путина: у Трампа появились боевые байкеры

В рядах байкеров, которые поддерживают Трампа, числятся более 200 тысяч человек

Более 5 тысяч байкеров собираются приехать в Вашингтон в честь инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Daily Mail.

Байкеры заявили о готовности стать стеной на защиту трампа во время инаугурации и выступить против протестующих, которые намерены сорвать церемонию, запланированную на 20 января.

В рядах байкеров, которые поддерживают Трампа, числятся более 200 тысяч человек. Сообщается, что несмотря на некогда расистские высказывания Трампа, в рядах байкеров – представители различных национальностей, которые готовы поддержать всеми силами нового президента США.

Напомним, у Путина прокомментировали возможность встречи с Трампом в Рейкьявике.