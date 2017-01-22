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Как в кино: в Амстердаме поймали банду, угнавшую броневик с бриллиантами http://www.segodnya.ua/img/article/7905/43_main.1485051655.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/43_tn.1485051655.jpg Мир Преступление стало одной из крупнейших краж ювелирных изделий в истории

Как в кино: в Амстердаме поймали банду, угнавшую броневик с бриллиантами

Сегодня, 06:32

Преступление стало одной из крупнейших краж ювелирных изделий в истории

Банда угнала бронированный грузовик с бриллиантами. Фото из открытых источников
Банда угнала бронированный грузовик с бриллиантами. Фото из открытых источников

Семь граждан Голландии были арестованы по подозрению в причастности к краже бриллиантов на сумму 80 млн долларов в 2005 году в аэропорту Амстердама. Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на BBC, пятеро мужчин и две женщины арестованы в Амстердаме и Валенсии.

Вооруженная банда под видом работников аэропорта совершила кражу драгоценностей, которые должны были быть погружены в самолет на Антверпен – алмазную столицу Европы.

Они угнали бронированный грузовик с бриллиантами и другими ювелирными изделиями из зоны повышенной безопасности аэропорта.

Некоторые бриллианты были позже обнаружены в автомобиле, на котором уехали преступники, однако драгоценные камни на сумму около 50 млн долларов до сих пор не найдены.

Преступление 2005 года стало одной из крупнейших краж ювелирных изделий в истории.
банда, бриллианты, амстердам

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