Как в мире готовятся встречать Новый год (видео)

Меньше суток осталось до Нового года. Впрочем, Бразилия уже приступила к празднованиям, там отмечают день богини моря. Готовятся и астронавты МКС, которые выпустили свой вариант новогоднего поздравления. Тогда как в крупнейших городах мира усиливают меры безопасности.

АВСТРАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Меры безопасности усиливают во всех уголках мира. Так, в Австралии усилили охрану в аэропортах и на вокзалах. После того, как накануне мужчина, задержанный в Сиднее, угрожал на Новый год устроить атаки.

Дополнительные силы безопасности выводят и на улице Великобритании. После событий на Рождественском рынке в Берлине европейские столицы следят за местами большого скопления людей.

Астронавты Международной космической станции накануне Нового года подготовили видео на тему популярные флэш-мобы.

БРАЗИЛИЯ, РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

А бразильцы уже начали, собственно, праздновать Новый год. Ему предшествует день богини моря, который отмечают обычно на пляже Копакабана. Люди выстраиваются в очередь, чтобы получить благословение жрицы. Статуя богини одета в бело-зеленый наряд, вокруг алтарь с лилией и свечей.

Бразильцы верят – в обмен на дары исполнятся все желания в новом году.

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