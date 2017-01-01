Как в мире встретили Новый год: яркие кадры (фото)
Самые впечатляющие световые шоу по традиции прошли в столицах и крупнейших городах мира
В разных странах мира красочно встретили 2017 год, пишет AFP.
Несмотря на то, что все страны мира имеют собственные уникальные отличия в том, как встречать Новый год, практически везде этот праздник сопровождается красочными салютами и фейерверками.
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