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Как в мире встретили Новый год: яркие кадры (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/81_main.1483278761.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/81_tn.1483278761.jpg Мир Самые впечатляющие световые шоу по традиции прошли в столицах и крупнейших городах мира

Как в мире встретили Новый год: яркие кадры (фото)

Вчера, 15:50

Самые впечатляющие световые шоу по традиции прошли в столицах и крупнейших городах мира

  • Индия. Фото: AFP
  • Германия. Фото: AFP
  • Косово. Фото: AFP
  • Великобритания. Фото: AFP
  • Ирак. Фото: AFP
  • Испания. Фото: AFP
  • Румыния. Фото: AFP
  • Бразилия. Фото: AFP
  • Непал. Фото: AFP
  • Шри-Ланка. Фото: AFP
  • Австралия. Фото: AFP

В разных странах мира красочно встретили 2017 год, пишет AFP.

Несмотря на то, что все страны мира имеют собственные уникальные отличия в том, как встречать Новый год, практически везде этот праздник сопровождается красочными салютами и фейерверками.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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