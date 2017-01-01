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Как в сказке: невероятная деревня Санта-Клауса в Лапландии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7845/16_main.1483042787.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/16_tn.1483042787.jpg Мир Деревня настолько захватывающая, что там будет весело не только детям, но и взрослым

Как в сказке: невероятная деревня Санта-Клауса в Лапландии (фото)

Вчера, 21:00

Деревня настолько захватывающая, что там будет весело не только детям, но и взрослым

Любимый персонаж детей западного мира Санта-Клаус живет в сказочной деревне неподалеку от города Рованиеми в провинции Лапландия в Финляндии.

Фотоподборка по материалам ФотоТелеграф покажет в картинках рабочий день Санта-Клауса в горячую праздничную пору. Пока для людей новогодние и рождественские праздники ассоциируются с отдыхом, весельем и гуляниями, герой многих сказок и фильмов Санта не покладая рук и копыт оленей в упряжке радует детей своим вниманием и, конечно же, подарками.

Сама же деревня невероятно красива и туда стоит приехать не только детям, но и взрослым, которым будет не менее интересно и захватывающе. Пока дети оккупируют Санту, взрослые могут расслабиться в ледяном баре.

Также вы можете узнать, как празднуют Рождество в Украине и других странах мира. Весь православный мир 7 января отмечает Рождество – праздник, который издревле считается одним из важнейших и красивейших в христианстве.
Рождество, Санта-Клаус, деревня, лапландия

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