Как в сказке: невероятная деревня Санта-Клауса в Лапландии (фото)

Деревня настолько захватывающая, что там будет весело не только детям, но и взрослым

Любимый персонаж детей западного мира Санта-Клаус живет в сказочной деревне неподалеку от города Рованиеми в провинции Лапландия в Финляндии.

Фотоподборка по материалам ФотоТелеграф покажет в картинках рабочий день Санта-Клауса в горячую праздничную пору. Пока для людей новогодние и рождественские праздники ассоциируются с отдыхом, весельем и гуляниями, герой многих сказок и фильмов Санта не покладая рук и копыт оленей в упряжке радует детей своим вниманием и, конечно же, подарками.

Сама же деревня невероятно красива и туда стоит приехать не только детям, но и взрослым, которым будет не менее интересно и захватывающе. Пока дети оккупируют Санту, взрослые могут расслабиться в ледяном баре.

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