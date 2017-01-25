Как выглядели женщины Ирана до революции: мини-юбки и модные прически (видео)

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При шахе Пехлеви иранцы вели себя и выглядели в соответствии с западным образом жизни

Иранские женщины. Фото: reddit.com
Иранские женщины. Фото: reddit.com

В Сети с новой силой разгорелась дискуссия об отношении к женщине в мусульманском мире. Поводом послужил выложенный на портал Reddit.com ретро-постер с двумя иранскими моделями. Девушки одеты в соответствии со стандартами красоты, характерными для 1970-х годов, но совершенно неприемлемыми с точки зрения шариата, нормы которого в Иране стали обязательными для исполнения с 1980 года, – пишет "Лайф".

А вот подборка иранской телерекламы тех лет. Кока-кола, туфли:

При шахе Пехлеви иранцы вели себя и выглядели в соответствии с западным образом жизни. В ходу были брюки клеш, модные прически, мини-юбки и рок-н-ролл:

Со сменой власти радикально изменилась и культурная политика. Нормы шариата возобладали над привычными нравами. 8 марта 1979 года возмущенные иранки провели в Тегеране манифестацию против принуждения к ношению хиджаба:

Впрочем, несмотря на запреты, в последние годы жительницы Ирана все чаще позволяют себе пускать волосы по ветру:

Напомним, жизнь женщины в Иране регулируется нормами шариата, равно как и институт семьи и брака. Исламский брак в Иране называется никях. Возраст вступления в брак установлен для женщин – 13 лет, мужчин – 15 лет. До 2002 г. минимальный разрешенный для женщин возраст вступления в брак составлял 9 лет, а для мужчины – 14 лет. Форма временного брака позволяет иранскому мужчине без особой волокиты брать нескольких жен (максимум четырех), но с условием, что мужчина способен их содержать.

Дети, рожденные как во временном, так в постоянном браке, в случае развода остаются с отцом, женщина в Иране не имеет прав на детей. За супружескую измену в Иране, а также за половые отношения вне брака для женщин предусмотрено суровое наказание: порка или смертная казнь через побивание камнями.

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В то же время, женщины в Иране политически и экономически довольно активны. В иранском парламенте есть женщины-депутаты, также иранские женщины активно участвуют различных политических манифестациях и исламских обществах. Кроме этого, согласно особому закону парламента, иранские женщины служат в полиции и в особых воинских частях, – пишет family-abc.ru.

Однако везде в общественных местах и на предприятиях применяется принцип отделения мужчин от женщин. В учреждениях, где работают женщины, служебные места женщин отделены от служебных мест мужчин. Политика отделения также практикуется в общественном транспорте, салоны в котором разделены на мужской и женский, существуют отдельные пляжи для мужчин и женщин, также политика отделения принята в мечетях. Иранская женщина должна быть всегда правильно одета: это платок, длинное пальто и брюки.

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Иран, мусульмане, женщины, запреты

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