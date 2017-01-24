ФОТОФАКТ. Как выглядит самый дорогой дом в Америке (видео)

Четырехуровневый дом с 10 спальнями, 5 барами, кинотеатром и боулингом выствлен на продажу за 250 миллионов долларов

Самый шикарный и самый дорогой дом в Соединенных Штатах находится в престижном районе Лос-Анджелеса – Бель-Эйр и стоит 250 миллионов долларов, – пишет peopletalk. И вот, дом с площадью в 3530 квадратных метров выставлен на продажу.

Во-первых, в четырехуровневом доме десять огромных гостевых спален, во-вторых, 21 ванная комната (настоящая мечта!), в-третьих, кинотеатр на 40 мест, а еще боулинг, пять баров, два полностью укомплектованных погреба с вином и шампанским, и за всей этой роскошью следит 7 человек прислуги.

Дом принадлежит Брюсу Маковски, который сколотил свое состояние на продаже женских сумочек QVC, а затем занялся торговлей элитной недвижимости.

Что примечательно, дом был построен специально для продажи, а не для того, чтобы жить в нем самому.

"Сегодня люди платят по 300 миллионов долларов за лодку, на которой проводят около двух месяцев в году. Остальное время они живут в домах стоимостью от 30 до 40 миллионов долларов. Считаю, это лишено всякого смысла. И я решил построить дом, похожий на роскошную яхту, в котором можно жить круглый год, наслаждаясь всем, что тебя окружает", — приводит слова Маковски газета Los Angeles Times.

Бель-Эйр — жилой район, в котором три основных микрорайона — Ист-Гейт-Олд-Бель-Эйр (East Gate Old Bel Air), Вест-Гейт (West Gate Bel Air) и Аппер-Бель-Эйр (Upper Bel Air). Там нет многоквартирных домов, и все живут в особняках. Твоими соседями могут стать Дженнифер Энистон, Роберт Паттинсон и Ким Кардашьян с Канье Уэстом.