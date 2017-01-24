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"Какая им разница": Жириновский предложил сослать пенсионеров в Магадан http://www.segodnya.ua/img/article/7911/0_main.1485218026.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/0_tn.1485218026.jpg Мир Лидет ЛДПР пояснил, что пенсионер не работает, поэтому "не очень привязан к местности"

"Какая им разница": Жириновский предложил сослать пенсионеров в Магадан

Сегодня, 07:50

Лидет ЛДПР пояснил, что пенсионер не работает, поэтому "не очень привязан к местности"

Владимир Жириновский. Фото: ТАСС
Владимир Жириновский. Фото: ТАСС

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил порекомендовать населению переезжать в пустующие квартиры в депрессивных городах. Об этом говорится на сайте партии.

"Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры — Магадан, Мурманск, моногорода, другие населенные пункты. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом? Допустим, если пенсионер живет в плохих жилищных условиях, то какая ему разница, где он находится? Главное – отдельная квартира, магазины. Все это там есть", — заявил Жириновский.

"Какая ему (пенсионеру — ред.) разница, где он находится — главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть", — отметил депутат, добавив, что пенсионеры не работают, а следовательно, "не очень привязаны к местности".

А молодые семьи, по его мнению, могли бы переезжать в те регионы, где есть работа. Жириновский добавил, что в моногорода могут переехать люди, которые могут работать удаленно и которым нужно уединение.

При этом политик отметил, что подобные переезды нужно осуществлять только по желанию людей.

"Навязывать ничего не надо, необходимо просто выступить с такой инициативой и посмотреть на реакцию людей", – подытожил лидер ЛДПР.

Ранее сообщалось, что Жириновский предложил изменить гимн России.
пенсионеры, жириновский, лдпр

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Источник:

"Сегодня"

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