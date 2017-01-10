Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
КАМАЗ и Петерансель выиграли седьмой этап "Дакар"-2017 (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/43_main.1484037844.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/43_tn.1484037844.jpg Мир Трасса была проложена из боливийского города Ла-Пас до знаменитого солончака Уюни

КАМАЗ и Петерансель выиграли седьмой этап "Дакар"-2017 (фото,видео)

Сегодня, 10:44

Трасса была проложена из боливийского города Ла-Пас до знаменитого солончака Уюни

Состоялся седьмой этап ралли-рейда "Дакар"-2017. Из-за непогоды спецучасток гонки был укорочен вдвое.

Трасса была проложена из боливийского города Ла-Пас до знаменитого солончака Уюни, образовавшегося на месте высохшего озера на юге пустынной равнины Альтиплано.

Первую победу на "Дакаре" одержал американский мотоциклист Рики Брэйбек. Лидер общего зачета Сэм Сандерленд финишировал лишь третьим, но это позволило ему увеличить отрыв от ближайших преследователей.

В классе внедорожники свои претензии на победу доказывает Стефан Петерансель. Француз выиграл очередную гонку и еще дальше отдалился от конкурентов в генеральной классификации.

А вот для лидера в дисциплине грузовики гонка не удалась. Жерард де Руй не попал в первую тройку, а выиграл этап Дмитрий Сотников на КАМАЗе, что позволило ему сократить дистанцию в общем зачете.

10 января пройдет 8 этап. Гонщики отправятся из Уюни в аргентинский город Сальта. Изначально запланировано, что дистанция трассы составит 662 км, а спецучасток – 322 км.

Мотоциклы:

1. Рики Брэйбек (США, "Хонда") – 2:02.05
2. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") +00:01.44
3. Сэм Сандерленд (Великобритания, "КТМ") +00:04.43

Квадроциклы:

1. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") – 02:32.49
2. Аксель Дютри (Франция, "Ямаха") +00:02.59
3. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") +00:09.36

Внедорожники:

1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") – 01:54.08
2. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, "Пежо") +00:00.48
3. Жинель де Виллерс / Дирк фон Цитцевитц (ЮАР, Германия, "Тойота") +00:03.33

Мотовездеходы:

1. Равиль Маганов (Россия, "Полярис") – 03:02:09
2. Ли Донгшенг (Китай, "Полярис") + 00:00:47
3. Мао Руйджин (Китай, "Полярис") + 00:04:20

Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – 01:41:35
2. Тон ван Генугтен (Голландия, "Ивеко") +00:02.51
3. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +00:03.37

Общий зачет после 7-го этапа:

Место Гонщик Команда Время Разница Штраф
 МОТОЦИКЛЫ    
1 S. SUNDERLAND (GBR) KTM 017:28:53 0:00:00
2 P. QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 017:46:38 0:17:45 0:00:00
3 A. VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 017:51:09 0:22:16 0:00:00
 КВАДРОЦИКЛЫ    
1 S. KARYAKIN (RUS) YAMAHA 022:13:25 0:00:00
2 S. VITSE (FRA) YAMAHA 022:18:41 0:05:16 0:00:00
3 A. DUTRIE (FRA) YAMAHA 022:18:45 0:05:20 0:00:00
 ВНЕДОРОЖНИКИ    
1 S. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 015:57:06 0:00:00
2 S. LOEB (FRA) PEUGEOT 015:59:03 0:01:57 0:00:00
3 N. ROMA (ESP) TOYOTA 016:08:13 0:11:07 0:00:00
 МОТОВЕЗДЕХОДЫ    
1 L. TORRES (BRA) POLARIS 028:29:32 0:00:00
2 M. RUIJIN (CHN) POLARIS 031:02:57 2:33:25 0:00:00
3 L. DONGSHENG (CHN) POLARIS 031:12:45 2:43:13 0:00:00
 ГРУЗОВИКИ    
1 G. DE ROOY (NLD) IVECO 015:52:07 0:00:00
2 D. SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 015:54:18 0:02:11 0:00:00
3 E. NIKOLAEV (RUS) KAMAZ 015:58:04 0:05:57 0:00:00

 
автоспорт, ралли Дакар

Вы сейчас просматриваете новость "КАМАЗ и Петерансель выиграли седьмой этап "Дакар"-2017 (фото,видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Из-за проливных дождей гонка значительно сокращена. Фото AFP

Дожди спутали все планы организаторов ралли "Дакар"

Вчера, 15:19

Седьмой этап многодневки сокращен вдвое из-за плохой погоды

Мир

7 и 8 января спортсмены будут отдыхать. Фото AFP

Шестой этап ралли "Дакар" отменен

7 Января, 10:29

Из-за плохих погодных условий 7 и 8 января спортсмены будут отдыхать

Мир

Фото AFP

Укороченный этап "Дакар"-2017 выиграл Леб, Борт оштрафован на один час

6 Января, 23:18

Гонщики преодолевали 219 километров, вместо 692 запланированных

Мир

Фото AFP

Пятый этап "Дакар"-2017 сократили из-за плохой погоды

6 Января, 18:19

Сегодняшнюю гонку укоротили с 692 км до 219 км

Мир

Карлос Сайнз. Фото AFP

"Дакар"-2017 лишился еще одного победителя после шокирующей аварии

6 Января, 14:50

Карлос Сайнс-старший не сможет продолжить гонку из-за поломки автомобиля

Мир

"Дакар"-2017 лишился двух чемпионов и другие результаты четвертого этапа

6 Января, 10:49

Ралли-рейд испытывает гонщиков на прочность на высоте в 3 500 метров над уровнем моря

Мир

Нассер Аль-Аттия во время гонки. Фото AFP

Двукратный победитель "Дакара" принял решение сняться с ралли-рейда

5 Января, 22:54

Нассер Аль-Аттия попал в яму на третьем этапе гонки

Мир

Тоби Прайс сошел с дистанции. Фото AFP

Действующий чемпион "Дакара" сошел с гонки

5 Января, 20:11

Тоби Прайс на четвертом этапе упал и сломал ногу

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.