КАМАЗ и Петерансель выиграли седьмой этап "Дакар"-2017 (фото,видео)

Трасса была проложена из боливийского города Ла-Пас до знаменитого солончака Уюни

Состоялся седьмой этап ралли-рейда "Дакар"-2017. Из-за непогоды спецучасток гонки был укорочен вдвое.

Трасса была проложена из боливийского города Ла-Пас до знаменитого солончака Уюни, образовавшегося на месте высохшего озера на юге пустынной равнины Альтиплано.

Первую победу на "Дакаре" одержал американский мотоциклист Рики Брэйбек. Лидер общего зачета Сэм Сандерленд финишировал лишь третьим, но это позволило ему увеличить отрыв от ближайших преследователей.

В классе внедорожники свои претензии на победу доказывает Стефан Петерансель. Француз выиграл очередную гонку и еще дальше отдалился от конкурентов в генеральной классификации.

А вот для лидера в дисциплине грузовики гонка не удалась. Жерард де Руй не попал в первую тройку, а выиграл этап Дмитрий Сотников на КАМАЗе, что позволило ему сократить дистанцию в общем зачете.

10 января пройдет 8 этап. Гонщики отправятся из Уюни в аргентинский город Сальта. Изначально запланировано, что дистанция трассы составит 662 км, а спецучасток – 322 км.

Мотоциклы:

1. Рики Брэйбек (США, "Хонда") – 2:02.05

2. Паулу Гонсалвеш (Португалия, "Хонда") +00:01.44

3. Сэм Сандерленд (Великобритания, "КТМ") +00:04.43

Квадроциклы:

1. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") – 02:32.49

2. Аксель Дютри (Франция, "Ямаха") +00:02.59

3. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") +00:09.36

Внедорожники:

1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, "Пежо") – 01:54.08

2. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, "Пежо") +00:00.48

3. Жинель де Виллерс / Дирк фон Цитцевитц (ЮАР, Германия, "Тойота") +00:03.33

Мотовездеходы:

1. Равиль Маганов (Россия, "Полярис") – 03:02:09

2. Ли Донгшенг (Китай, "Полярис") + 00:00:47

3. Мао Руйджин (Китай, "Полярис") + 00:04:20

Грузовики:

1. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – 01:41:35

2. Тон ван Генугтен (Голландия, "Ивеко") +00:02.51

3. Федерико Вильягра (Аргентина, "Ивеко") +00:03.37

Общий зачет после 7-го этапа: