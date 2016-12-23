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Камеры наблюдения засняли подозреваемого в терактах в Берлине – СМИ (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/62_main.1482447784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/62_tn.1482447784.jpg Мир Снимки с камер опубликованы на сайте радиостанции

Камеры наблюдения засняли подозреваемого в терактах в Берлине – СМИ (видео)

Сегодня, 01:02

Снимки с камер опубликованы на сайте радиостанции

Камеры наблюдения засняли подозреваемого в терактах в Берлине - СМИ
Камеры наблюдения засняли подозреваемого в терактах в Берлине - СМИ

Камеры наблюдения в берлинском районе Моабит засняли главного подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в столицы Германии тунисца Аниса Амри вскоре после трагедии, сообщила радиостанция rbb.

По информации радиостанции, подозреваемый также был зафиксирован на камере в этом районе всего за несколько дней до теракта. Снимки с камер опубликованы на сайте радиостанции.

Отмечается, что снимки с подозреваемым были сделаны ночью 14 и 15 декабря. В следующий раз Амри попал на камеру уже через несколько часов после теракта. Местом наблюдения была мечеть в Моабите, где в четверг утром полиция провела обыск.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.
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Источник:

РИА Новости

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