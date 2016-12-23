Камеры наблюдения засняли подозреваемого в терактах в Берлине – СМИ (видео)

Камеры наблюдения в берлинском районе Моабит засняли главного подозреваемого в совершении теракта на рождественской ярмарке в столицы Германии тунисца Аниса Амри вскоре после трагедии, сообщила радиостанция rbb.

По информации радиостанции, подозреваемый также был зафиксирован на камере в этом районе всего за несколько дней до теракта. Снимки с камер опубликованы на сайте радиостанции.

Отмечается, что снимки с подозреваемым были сделаны ночью 14 и 15 декабря. В следующий раз Амри попал на камеру уже через несколько часов после теракта. Местом наблюдения была мечеть в Моабите, где в четверг утром полиция провела обыск.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.



