Канада обратилась к России из-за геев

Христя Фриланд осудила инцидент в Чечне и призвала Россию разобраться в данном вопросе

Канада призывает российские власти защитить мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией в России от издевательств и преследований. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Укринформ.

"Недавние сообщения о преследовании гомо – и бисексуальных мужчин в Чечне заслуживают порицания. Мы призываем российские власти провести полное расследование этой информации и немедленно обезопасить тех людей в Чечне, которые могут подвергнуться риску из-за своей сексуальной ориентации", – сказала Фриланд.

Она считает, что права человека не имеют границ, в том числе и в России. Министр осудила действия россия по отношению к секс меньшинствам.

"Мы осуждаем насилие и дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, в каком бы регионе мира это не происходило", – отметила министр.

Напомним, в России закон о запрете гей-пропаганды был принят в конце июня 2013 года. При этом, согласно статистике правозащитных организаций, нетерпимость к представителям ЛГБТ резко выросла.

Так, недавно в Чечне журналисты разоблачили секретную тюрьму для геев, где пытают и убивают. Репортеры из "Новой газеты" узнали о троих убитых и сотнях задержанных представителей ЛГБТ-сообщества.

В свою очередь жертвы охоты спецслужб на гомосексуалистов в Чечне рассказали о зверствах и применяемых к ним пытках.