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Кандидат на пост главы ЦРУ высказал свое мнение о кибератаках из России http://www.segodnya.ua/img/article/7877/64_main.1484239460.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/64_tn.1484239460.jpg Мир Мнение руководства американской разведки о российских хакерах при переходе управления страной от Барака Обамы к Дональду Трампу может и не измениться

Кандидат на пост главы ЦРУ высказал свое мнение о кибератаках из России

Сегодня, 18:48

Мнение руководства американской разведки о российских хакерах при переходе управления страной от Барака Обамы к Дональду Трампу может и не измениться

Эмблема Центрального разведывательного управления США. Фото: AFP
Эмблема Центрального разведывательного управления США. Фото: AFP

Россия совершала кибератаки и пыталась повлиять на исход выборов в США. Об этом заявил кандидат на должность директора ЦРУ Майкл Помпео.

"Выражаю уважение к этому докладу (по кибератакам – Ред.), в котором вполне ясно изложено о том, что произошло – об участии России и попытках с помощью кибератак получить информацию и оказать влияние (на выборы в США – Ред.)", – сказал он на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по разведке.

Директор ЦРУ Джон Бреннан, который вскоре покидает свой пост, заявлял несколькими днями ранее, что Россия в последние годы пыталась повлиять на политические процессы в Европе, и многие европейские страны обеспокоены возможными попытками Москвы вмешаться в предстоящие в 2017 году выборы.

В то же время он выразил надежду, что с приходом новой администрации Дональда Трампа российско-американские отношения могут улучшиться.

"Это не означает, что мы не можем найти способа работать вместе. И может быть теперь, с приходом новой администрации, появится возможность это сделать. Надеюсь на это. Но факты говорят о том, что Россия недавно пыталась вмешаться в наш избирательный процесс", – сказал Бреннан.

Напомним, 29 декабря США расширили санкции против России в ответ на хакерские атаки, проведенные в середине июня: по версии Белого дома российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США, в том числе получив доступ к информации о новоизбранном президенте Дональде Трампе. США объявили персонами нон-грата 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, они уже покинули страну.

Также обнародованные Минфином США санкции касаются шести человек и пяти ведомств, в том числе и ФСБ России.

Кроме того, предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и Украине.
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Источник:

Интерфакс

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