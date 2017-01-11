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Кандидат на пост госсекретаря США оказался акционером российского "Яндекса" http://www.segodnya.ua/img/article/7870/81_main.1484097291.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/81_tn.1484097291.jpg Мир Кандидату на должность госсекретаря США также принадлежат акции китайских компаний, в том числе Alibaba

Кандидат на пост госсекретаря США оказался акционером российского "Яндекса"

Сегодня, 07:07

Кандидату на должность госсекретаря США также принадлежат акции китайских компаний, в том числе Alibaba

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников
Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Кандидат на пост госсекретаря США, бывший глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон обладает незначительной частью пакета акций компании Yandex N.V. (владеет российским ООО "Яндекс"), которые торгуются на бирже NASDAQ. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на NBC News.

В опубликованной Тиллерсоном в свете выдвижения на должность в правительстве финансовой отчетности указано, что стоимость акций "Яндекса", принадлежащих Тиллерсону, составляет от 1 до 15 тысяч долларов.

Кандидату на должность госсекретаря США также принадлежат акции китайских компаний, в том числе Alibaba, на общую сумму от 109 до 361 тысяч долларов.

Общая стоимость активов Тиллерсона, согласно публикации, составляет почти 500 млн долларов, из них почти 200 тыс. связаны с компанией ExxonMobil.

На посту главы Exxon Mobil Тиллерсон поддерживал связи с руководством "Роснефти" и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, который наградил его российским орденом Дружбы.

Кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря США выдвинул избранный президент США Дональд Трамп.

Слушания по его кандидатуре должны пройти в профильном комитете Сената США 11 января.
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