Кандидат Трампа на пост главы Минфина США выступил за сохранение санкций против РФ

Вопрос об ужесточении ограничений, по его словам, можно будет подымать после изучения всех данных касательно действий РФ

Кандидат на пост главы американского Минфина Стивен Мнучин заявил в четверг, что привержен соблюдению санкций в отношении России, передает агентство Bloomberg.

Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры в сенатском финансовом комитете.

На слушаниях Мнучин, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимым сохранять действующие санкции против РФ, ответил: "По состоянию на сегодняшний день, да".

Сенаторы поинтересовались у Мнучина, выступает ли он за введение дополнительных санкций против РФ, на что он ответил, что еще не получил доступ к секретным данным по России и не имел возможность обсудить данный вопрос с экспертами.

"Пока у меня нет данных, необходимых для того, чтобы понять, нужно ли вводить еще санкции", – сказал он.

Ранее кандидат на должность посла США при ООН, губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли заявила, что США не могут доверять России и не могут согласиться с оккупацией на востоке Украины и аннексией Крыма. Хейли также уверена в том, что Россия совершала военные преступления в Сирии, когда без разбора бомбила больницы в Алеппо.