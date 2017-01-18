Кандидат в президенты Франции получил пощечину во время визита в Бретань (видео)

Бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Мануэль Вальс получил пощечину во время визита в Бретань, сообщает Associated Press. Видео было опубликовано на YouTube во вторник, 17 января.

Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль, когда политик остановился поприветствовать местных жителей. Мужчина, который находился среди горожан, сразу после рукопожатия ударил кандидата в президенты по лицу.

Сопровождавшие Вальса сотрудники безопасности нейтрализовали нападавшего.