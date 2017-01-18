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Кандидат в президенты Франции получил пощечину во время визита в Бретань (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7892/17_main.1484696805.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/17_tn.1484696805.jpg Мир Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль

Кандидат в президенты Франции получил пощечину во время визита в Бретань (видео)

Сегодня, 01:46

Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль


Бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Мануэль Вальс получил пощечину во время визита в Бретань, сообщает Associated Press. Видео было опубликовано на YouTube во вторник, 17 января.

Инцидент произошел на выходе из мэрии коммуны Ламбаль, когда политик остановился поприветствовать местных жителей. Мужчина, который находился среди горожан, сразу после рукопожатия ударил кандидата в президенты по лицу.

Сопровождавшие Вальса сотрудники безопасности нейтрализовали нападавшего.
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Источник:

Lenta.ru

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