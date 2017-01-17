Капиталы восьми богатейших людей мира и половины человечества сравнялись – эксперты

Совокупный капитал восьми богатейших людей мира составляет сейчас 426 млрд долларов – точно такой же суммой располагает беднейшая половина человечества

Поразивший мировую экономику кризис сделал самых богатых людей мира еще богаче. Об этом говорится в отчете международного объединения OXFAM.

По подсчетам авторов отчета, в 2009–2016 годах совокупный капитал 793 богатейших людей мира рос на 11% ежегодно, увеличившись с 2,4 трлн долларов США до 5 трлн долларов США. Если темпы роста останутся прежними, то уже в ближайшие 25 лет на Земле может появиться первый триллионер, прогнозируют эксперты OXFAM.

Авторы доклада особо отмечают, что увеличение капиталов сверхсостоятельных людей происходит на фоне роста уровня глобальной бедности.

По данным OXFAM, только за последний год доля беднейшей половины человечества в мировом богатстве сократилась почти вчетверо – с 0,7 до 0,2%. Примерно 10% человечества живут сейчас менее чем на 1,9 долларов в день, каждый девятый человек в мире голодает, а около 3 млрд человек находятся за так называемой этической чертой бедности, то есть не имеют дохода, минимально необходимого для обеспечения нормальной продолжительности жизни (в OXFAM такой считают 70 лет).

Лучшей иллюстрацией растущего в мире неравенства авторы отчета называют сокращение числа миллиардеров, необходимых для "уравновешивания" беднейшей половины человечества. В 2014 году в OXFAM считали, что для этого потребуется 85 богатейших людей мира, сейчас полагают, что хватит и восьми.

По подсчетам экспертов OXFAM, сейчас совокупное "состояние" 3,6 млрд беднейших людей мира составляет примерно 426 млрд долларов – в среднем по 118 долларов на человека.

Те же 426 млрд долларов есть у восьми богатейших людей мира:

Билл Гейтс – 75 млрд долларов;

Амансио Ортега – 67 млрд долларов;

Уоррен Баффетт – 60,8 млрд долларов;

Карлос Слим – 50 млрд долларов;

Джефф Безос – 45,2 млрд долларов;

Марк Цукерберг – 44,6 млрд долларов;

Лари Эллисон – 43,6 млрд долларов;

Майкл Блумберг – 40 млрд долларов.

По словам исполнительного директора OXFAM Винни Бьянима, ситуация, когда огромное богатство сосредоточено в руках нескольких человек, в то время как каждый десятый человек в мире живет меньше чем на 2 доллара в день, просто непристойна.

"Неравенство держит сотни миллионов человек в ловушке нищеты, оно разрушает наше общество и подрывает демократию", – отмечает Бьянима.

В отчете OXFAM особо отмечается, что "супербогачи" не просто наблюдают за ростом неравенства в мире, но и подпитывают его.

"Чтобы увеличить выплаты богатым акционерам, крупные корпорации уклоняются от налогов, сокращают зарплаты работников и закупочные цены... Уклонение корпораций от налогов обходится беднейшим странам как минимум в 100 млрд долларов в год. Этого хватило бы, чтобы дать образование 124 млн детей, которые не ходят сейчас в школу, и вложить в здравоохранение достаточно средств, чтобы предотвратить смерть как минимум 6 млн детей каждый год", – говорится в отчете OXFAM.

Напомним, в начале 2017 года эксперты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) сообщили о привыкании россиян "к снижению потребительских стандартов", в результате чего "многие граждане не считают свое материальное положение проблемным", даже несмотря на то что не имеют возможности покупать необходимую одежду или еду.