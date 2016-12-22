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Карьерный рост по-русски: играющий в "Тосно" Милевский пересел на метро (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/87_main.1482415440.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/87_tn.1482415440.jpg Мир Экс-игрок сборной Украины передвигается на общественном транспорте

Карьерный рост по-русски: играющий в "Тосно" Милевский пересел на метро (фото)

Сегодня, 16:03

Экс-игрок сборной Украины передвигается на общественном транспорте

Фото Instagram
Фото Instagram

Футболист российского "Тосно" Артем Милевский снова напомнил о себе. Футболист во время отпуска отправился на родину в Беларусь, где встретился со своим племянником.

Впрочем, фото экс-игрока сборной Украины становятся все менее пафосные. Сначала футболист, запомнившийся разгульной жизнью в Киеве, поделился снимком из купе поезда, а сегодня рассказал, что проехался в метро.

"Играл за "Динамо" – ездил на "Феррари", а теперь на метро. Карьерный рост, брат", – подкалывают игрока подписчики в Instagram.

А недавно Милевский затеял судебную тяжбу с бывшим клубом киевским "Динамо", требуя погасить долги по зарплате трехгодичной давности. Все это наталкивает на мысль, что игрок испытывает некоторые проблемы с финансами, а зарплата в клубе первой лиги России не покрывает прихоти Мили.

В текущем сезоне Милевский провел восемь матчей и сделал одну результативную передачу. После 24-х туров "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице.

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футбол, Артем Милевский, Тосно

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Источник:

Сегодня|Спорт

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