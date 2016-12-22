Карьерный рост по-русски: играющий в "Тосно" Милевский пересел на метро (фото)

Футболист российского "Тосно" Артем Милевский снова напомнил о себе. Футболист во время отпуска отправился на родину в Беларусь, где встретился со своим племянником.

Впрочем, фото экс-игрока сборной Украины становятся все менее пафосные. Сначала футболист, запомнившийся разгульной жизнью в Киеве, поделился снимком из купе поезда, а сегодня рассказал, что проехался в метро.

"Играл за "Динамо" – ездил на "Феррари", а теперь на метро. Карьерный рост, брат", – подкалывают игрока подписчики в Instagram.

А недавно Милевский затеял судебную тяжбу с бывшим клубом киевским "Динамо", требуя погасить долги по зарплате трехгодичной давности. Все это наталкивает на мысль, что игрок испытывает некоторые проблемы с финансами, а зарплата в клубе первой лиги России не покрывает прихоти Мили.

В текущем сезоне Милевский провел восемь матчей и сделал одну результативную передачу. После 24-х туров "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице.