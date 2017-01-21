Карикатуры на инаугурацию Трампа "взорвали" интернет (фото)
Сеть заполонили разнообразные картинки о новом американском лидере
Не успела в Вашингтоне пройти церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, как в интернете начали появляться карикатуры о нем и будущем всего мира в целом.
Противники Трампа публикуют в социальных сетях ироничные картинки, связанные с его инаугурацией в Вашингтоне.
Как сообщалось, на инаугурацию Трампа приехало немало украинских политиков, которые поделились своими фотографиями в Facebook.
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