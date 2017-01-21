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Карикатуры на инаугурацию Трампа "взорвали" интернет (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7904/74_main.1485006898.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/74_tn.1485006898.jpg Мир Сеть заполонили разнообразные картинки о новом американском лидере

Карикатуры на инаугурацию Трампа "взорвали" интернет (фото)

Сегодня, 17:20

Сеть заполонили разнообразные картинки о новом американском лидере

Не успела в Вашингтоне пройти церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, как в интернете начали появляться карикатуры о нем и будущем всего мира в целом.

Противники Трампа публикуют в социальных сетях ироничные картинки, связанные с его инаугурацией в Вашингтоне.

Как сообщалось, на инаугурацию Трампа приехало немало украинских политиков, которые поделились своими фотографиями в Facebook.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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