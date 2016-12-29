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Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира http://www.segodnya.ua/img/article/7841/59_main.1482995042.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/59_tn.1482995042.jpg Мир Форвард будет получать в Китае 40 миллионов евро в год

Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Сегодня, 10:21

Форвард будет получать в Китае 40 миллионов евро в год

Тевес в &quot;Шанхае&quot;. Фото Twitter
Тевес в "Шанхае". Фото Twitter

Китайский клуб "Шанхай Шеньхуа" объявил о переходе аргентинского форварда Карлоса Тевеса в ночь на 29 декабря.

Ранее британские СМИ сообщали, что Тевес будет получать 40 миллионов евро в год. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

В сезоне-2016 "Шанхай Шеньхуа", за который выступают нападающие Обафеми Мартинс и Демба Ба, занял четвертое место в чемпионате Китая.

Карлос Тевес, который ранее выступал за "МЮ", "МанСити" и "Ювентус", прошлый сезон провел в "Бока Хуниорс".
футбол, Шанхай Шеньхуа, Бока Хуниорс, Карлос Тевес

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Источники:

Eurosport, Сегодня|Спорт

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