Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Китайский клуб "Шанхай Шеньхуа" объявил о переходе аргентинского форварда Карлоса Тевеса в ночь на 29 декабря.

Ранее британские СМИ сообщали, что Тевес будет получать 40 миллионов евро в год. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.



В сезоне-2016 "Шанхай Шеньхуа", за который выступают нападающие Обафеми Мартинс и Демба Ба, занял четвертое место в чемпионате Китая.

Карлос Тевес, который ранее выступал за "МЮ", "МанСити" и "Ювентус", прошлый сезон провел в "Бока Хуниорс".

