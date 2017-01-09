Каролин Возняцки готовится к турниру на пляже в бикини

Перед стартом турнира WTA в Сиднее датчанка искупалась в океане

Лучшая теннисистка Дании Каролин Возняцки порадовала своих фанатов новой фотографией в бикини. Экс-первая ракетка мира прилетела в Сидней (Австралия) для участия в турнире Apia International Sydney с призовым фондом в 776 тысяч долларов. В первом круге Возняцки сыграет с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико.

Перед стартом турнира Возняцки искупалась в океане. "Теплая вода, красивые пляжи и нет акул! Как не любить Сидней", – написала спортсменка. За день фотография Возняцки набрала 45 тысяч "лайков" в Instagram.

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки занимает на этой неделе 20-е место в рейтинге WTA.