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Катастрофа Ту-154: некоторые из погибших были в спасательных жилетах http://www.segodnya.ua/img/article/7831/93_main.1482756115.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/93_tn.1482756115.jpg Мир На данный момент спасатели обнаружили только 11 тел погибших

Катастрофа Ту-154: некоторые из погибших были в спасательных жилетах

Сегодня, 14:40

На данный момент спасатели обнаружили только 11 тел погибших

В стране объявлен траур. Фото: AFP
В стране объявлен траур. Фото: AFP

Водолазы обнаружили на нескольких погибших пассажирах потерпевшего крушение самолета Ту-154 надетые спасательные жилеты.

По словам неназванного представителя спасательных служб, люди готовились к эвакуации. Он отметил, что жилеты были не на всех пассажирах, тела которых к настоящему моменту были найдены, передает РИА "Новости".

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Кроме того, поисковая группа МЧС РФ обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

К настоящему моменту в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших.

Сегодня, 26 декабря, в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе.
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Источник:

РИА Новости

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