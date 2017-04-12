Казахстан отказывается от кириллицы и переходит на латиницу

По словам Назарбаева, с 2018 года надо готовить специалистов для обучения новому алфавиту и выпускать учебники для средней школы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу.

"Мы начнем подготовительную работу (по переходу на латиницу. – Ред.). Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", – говорится в авторской статье Назарбаева в газете "Егемен Казахстан" ("Независимый Казахстан").

"До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице", – подчеркнул глава государства.

"С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", – добавил глава государства. При этом Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

Как сообщалось, ранее от использования алфавитов на основе кириллицы отказались Азербайджан, Молдова, Туркменистан и Узбекистан. Из среднеазиатских республик, ранее входивших в СССР, кириллический алфавит оставили Таджикистан и Киргизстан.