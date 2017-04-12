Казахстан отказывается от кириллицы и переходит на латиницу

Сегодня, 11:55

По словам Назарбаева, с 2018 года надо готовить специалистов для обучения новому алфавиту и выпускать учебники для средней школы

Нурсултан Назарбаев. Фото: AFP
Нурсултан Назарбаев. Фото: AFP

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу.

"Мы начнем подготовительную работу (по переходу на латиницу. – Ред.). Правительство должно составить график для перехода казахского языка на латиницу", – говорится в авторской статье Назарбаева в газете "Егемен Казахстан" ("Независимый Казахстан").

"До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового казахского алфавита и графики на латинице", – подчеркнул глава государства.

"С 2018 года надо готовить специалистов для обучения нового алфавита и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести организационные и методические работы", – добавил глава государства. При этом Назарбаев заверил, что в первое время наряду с латиницей будет использоваться и кириллица.

Как сообщалось, ранее от использования алфавитов на основе кириллицы отказались Азербайджан, Молдова, Туркменистан и Узбекистан. Из среднеазиатских республик, ранее входивших в СССР, кириллический алфавит оставили Таджикистан и Киргизстан.
Казахстан, назарбаев, кириллица, латиница

Вы сейчас просматриваете новость "Казахстан отказывается от кириллицы и переходит на латиницу". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Александр Бублик. Фото ATP

Теннисист Александр Бублик заявил, что не будет выступать под российским флагом

30 Марта, 18:25

19-летний теннисист сменил "спортивное гражданство" и возвращаться в Россию не собирается

Мир

Нурсултан Назарбаев. Фото: AFP

Парламент Казахстана урезал полномочия Назарбаева

6 Марта, 11:18

Президент страны направил представленный ему на подпись закон в Конституционный совет

Экономика

Наталья Микольская. Фото: Facebook

Микольская озвучила финансовые потери Украины из-за российской агрессии

2 Марта, 09:50

Также торговый представитель назвала экономические цели, которые Россия преследует против Украины

Невероятное

Детеныш тюленя заблудился в степи в Казахстане

27 Февраля, 13:18

Остается загадкой как маленький тюлень смог преодолеть расстояние в 30 километров по степи

Экономика

Вице-премьер - министр экономики Степан Кубив. Фото из архива "Сегодня"

В Украине подсчитали потери от торговых и транзитных запретов России

20 Февраля, 10:57

Украина работает в двух направлениях, чтобы восстановить торговые связи с Казахстаном и Кыргызстаном

Невероятное

Таксист заставил умыться зеленкой недобросовестную клиентку

16 Февраля, 11:30

Водитель решил снять расправу на видео, чтобы другие клиенты не совершали подобных ошибок

Невероятное

Ничего необычного: пилот вертолета сел на трассу, чтобы спросить, как пролететь домой

15 Февраля, 18:13

В Казахстане боевой вертолет сел на автодорогу, чтобы спросить у водителей дальнобойщиков, куда им лететь

Экономика

Иск направлен во Всемирную торговую организацию. Фото: Facebook

Украина подала очередной иск против РФ

13 Февраля, 11:47

Киев намерен в судебном порядке разобраться с РФ относительно ограничений на транзит украинских товаров 

Мир

Нурсултан Назарбаев, фото vestikavkaza.ru

Назарбаев объявил о третьей модернизации Казахстана

30 Января, 20:58

Текст послания опубликован на официальном сайте главы государства

Мир

Нурсултан Назарбаев. Фото: nazarbaev.kz

Назарбаев решил обратиться к народу Казахстана со специальным заявлением

30 Января, 14:15

Обращение президента страны сегодня вечером будут транслировать республиканские телеканалы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования