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Казна Гамбии оказалась пуста после изгнания бывшего президента http://www.segodnya.ua/img/article/7906/73_main.1485119323.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/73_tn.1485119323.jpg Мир 21 января Яйя Джамме покинул Гамбию и отправился в изгнание в Экваториальную Гвинею

Казна Гамбии оказалась пуста после изгнания бывшего президента

Сегодня, 23:08

21 января Яйя Джамме покинул Гамбию и отправился в изгнание в Экваториальную Гвинею

Казна Гамбии оказалась пуста после изгнания бывшего президента, фото AFP
Казна Гамбии оказалась пуста после изгнания бывшего президента, фото AFP

Государственная казна Гамбии оказалась пуста после ухода в отставку президента Яйя Джамме, изгнанного из страны. Об этом заявил в воскресенье, 22 января, новый глава государства Адаме Бэрроу, передает Reuters.

"Согласно информации, которую мы получили, денег в казне нет. Это то, что нам было сказано. Завтра после моего фактического вступления в должность мы уточним все это", — сказал Бэрроу.

Ранее 22 января воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) под приветствия местных жителей вступил в столицу Гамбии город Банжул и занял президентский комплекс.

21 января Яйя Джамме покинул Гамбию и отправился в изгнание в Экваториальную Гвинею. Перед этим он под давлением мирового сообщества ушел в отставку и уступил власть победителю президентских выборов Адаме Барроу.

Джамме, проигравший в декабре президентские выборы Барроу, должен был передать власть Барроу 19 января, однако вместо этого ввел в стране режим чрезвычайного положения, хотя ранее признал свое поражение.

Мировое сообщество, которо притязаний Джамме не одобрило, соседи Гамбии начали военное вмешательство. В четверг, 19 января, в гамбийском посольстве в сенегальской столице Дакаре прошла инаугурация Барроу. В тот же день воинский контингент ЭКОВАС нанес удары по военным объектам Гамбии, не встретив сопротивления. В ночь на 20 января Сенегал и Нигерия заявили о вводе своих войск в эту страну.

Совбез ООН за несколько часов до этого единогласно принял резолюцию в поддержку Барроу, которая позволяет ЭКОВАС делать все необходимое, чтобы убедиться в смене власти в Гамбии.
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Источник:

Lenta.ru

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