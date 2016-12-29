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Кэмерон может стать новым генсеком НАТО – Daily Mail http://www.segodnya.ua/img/article/7844/0_main.1483022113.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/0_tn.1483022113.jpg Мир Как сообщается, Британия намерена сохранить сильные позиции в Альянсе и оставаться второй после США значимой страной в НАТО

Кэмерон может стать новым генсеком НАТО – Daily Mail

Сегодня, 16:30

Как сообщается, Британия намерена сохранить сильные позиции в Альянсе и оставаться второй после США значимой страной в НАТО

Девид Кэмерон. Фото: РБК-Украина
Девид Кэмерон. Фото: РБК-Украина

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может стать генеральным секретарем НАТО, передает Daily Mail со ссылкой на источников в Североатлантическом альянсе и близких к Кэмерону чиновников.

По словам источников в НАТО, Британия намерена сохранить сильные позиции в Альянсе и оставаться второй после США значимой страной в НАТО. Кроме того, она намерена играть сильную более активную роль после выхода из Европейского союза. По словам близких к Кэмерону чиновников, он готов рассмотреть возможность возглавить НАТО.

"Мы должны найти для него роль и убедить его вновь сражаться за Британию, ведь он может предложить очень многое", – отметил один из членов правительства Терезы Мэй.

Также сообщается, что Йенс Столтенберг покинет пост генсека НАТО в 2018 или 2019 году.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Россия имеют глубокие разногласия по поводу кризиса на востоке Украины.
Великобритания, нато, евросоюз, Кэмерон, альянс

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Источник:

РБК-Украина

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