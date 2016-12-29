Кэмерон может стать новым генсеком НАТО – Daily Mail

Как сообщается, Британия намерена сохранить сильные позиции в Альянсе и оставаться второй после США значимой страной в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может стать генеральным секретарем НАТО, передает Daily Mail со ссылкой на источников в Североатлантическом альянсе и близких к Кэмерону чиновников.

По словам источников в НАТО, Британия намерена сохранить сильные позиции в Альянсе и оставаться второй после США значимой страной в НАТО. Кроме того, она намерена играть сильную более активную роль после выхода из Европейского союза. По словам близких к Кэмерону чиновников, он готов рассмотреть возможность возглавить НАТО.

"Мы должны найти для него роль и убедить его вновь сражаться за Британию, ведь он может предложить очень многое", – отметил один из членов правительства Терезы Мэй.

Также сообщается, что Йенс Столтенберг покинет пост генсека НАТО в 2018 или 2019 году.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс и Россия имеют глубокие разногласия по поводу кризиса на востоке Украины.