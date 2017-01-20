Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном

Уходящий госсекретарь США Джон Керри неожиданно привел на последний брифинг Госдепартамента со своим участием собственного пса — лабрадора по кличке Бен. Об этом сообщает CNN.

Появление Бена вызвало среди репортеров переполох, многие бросились его фотографировать. "Он получился отлично", — пошутил Керри, заверив журналистов, что его питомец дисциплинирован.

Пес, которого госсекретарь поначалу не мог заставить сесть, вскоре успокоился и улегся рядом с хозяином.

Трехлетний лабрадор Бен часто сопровождал Керри в его зарубежных поездках. У собаки даже имеется собственный аккаунт в Twitter с тремя тысячами подписчиков.

Керри занимал пост госсекретаря США с 2013 года. В отставку он уйдет после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как ожидается, на посту главы Госдепартамента его сменит Рекс Тиллерсон.