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Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном http://www.segodnya.ua/img/article/7900/10_main.1484868601.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/10_tn.1484868601.jpg Мир Появление Бена вызвало среди репортеров переполох

Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном

Сегодня, 01:45

Появление Бена вызвало среди репортеров переполох

Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном, фото @GardinerHarris
Керри провел последний брифинг с лабрадором Беном, фото @GardinerHarris

Уходящий госсекретарь США Джон Керри неожиданно привел на последний брифинг Госдепартамента со своим участием собственного пса — лабрадора по кличке Бен. Об этом сообщает CNN.

Появление Бена вызвало среди репортеров переполох, многие бросились его фотографировать. "Он получился отлично", — пошутил Керри, заверив журналистов, что его питомец дисциплинирован.

Пес, которого госсекретарь поначалу не мог заставить сесть, вскоре успокоился и улегся рядом с хозяином.

Трехлетний лабрадор Бен часто сопровождал Керри в его зарубежных поездках. У собаки даже имеется собственный аккаунт в Twitter с тремя тысячами подписчиков.

Керри занимал пост госсекретаря США с 2013 года. В отставку он уйдет после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как ожидается, на посту главы Госдепартамента его сменит Рекс Тиллерсон.
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Все новости по теме Инаугурация Трампа.

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Источник:

Lenta.ru

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