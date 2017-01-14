Кейн установил рекорд и вывел "Тоттенхэм" на второе место в чемпионате Англии

Форвард "Тоттенхэма" оформил четвертый в карьере хет-трик за клуб

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" на своем поле разгромил со счетом 4:0 "Вест Бромвич Альбион".

На 12-й минуте Гарри Кейн счет открыл, на 26-й минуте Гарет Макаули отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Кейн сумел забить на 77-й минуте, а несколько минут спустя он оформил хет-трик – четвертый за лондонский клуб.

Первый мяч Кейна в матче стал 60-м для форварда за "шпор". Таким образом, Кейн стал первым футболистом "Тоттенхэма", кому для достижения отметки в 60 голов понадобилось меньше 100 матчей – сегодняшняя игра для Кейна 99-я.

Теперь 23-летний англичанин вышел на первое место в "Тоттенхэме" по числу хет-триков в АПЛ и делит его с Джермейном Дефо и Робби Кином.

"Тоттенхэм" поднялся на второе место в таблице АПЛ, опережая на одно очко "Ливерпуль" и на четыре отставая от "Челси". "Ливерпуль" и "Челси" в этом туре еще не играли.