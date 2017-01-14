Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Кейн установил рекорд и вывел "Тоттенхэм" на второе место в чемпионате Англии http://www.segodnya.ua/img/article/7882/48_main.1484405069.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/48_tn.1484405069.jpg Мир Форвард "Тоттенхэма" оформил четвертый в карьере хет-трик за клуб

Кейн установил рекорд и вывел "Тоттенхэм" на второе место в чемпионате Англии

Сегодня, 16:44

Форвард "Тоттенхэма" оформил четвертый в карьере хет-трик за клуб

Гарри Кейн. Фото AFP
Гарри Кейн. Фото AFP

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" на своем поле разгромил со счетом 4:0 "Вест Бромвич Альбион".

На 12-й минуте Гарри Кейн счет открыл, на 26-й минуте Гарет Макаули отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Кейн сумел забить на 77-й минуте, а несколько минут спустя он оформил хет-трик – четвертый за лондонский клуб.

Первый мяч Кейна в матче стал 60-м для форварда за "шпор". Таким образом, Кейн стал первым футболистом "Тоттенхэма", кому для достижения отметки в 60 голов понадобилось меньше 100 матчей – сегодняшняя игра для Кейна 99-я.

Теперь 23-летний англичанин вышел на первое место в "Тоттенхэме" по числу хет-триков в АПЛ и делит его с Джермейном Дефо и Робби Кином.

"Тоттенхэм" поднялся на второе место в таблице АПЛ, опережая на одно очко "Ливерпуль" и на четыре отставая от "Челси". "Ливерпуль" и "Челси" в этом туре еще не играли.
футбол, чемпионат Англии, Тоттенхэм, Вест Бромвич, Гарри Кейн

Вы сейчас просматриваете новость "Кейн установил рекорд и вывел "Тоттенхэм" на второе место в чемпионате Англии". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

"МЮ" против "Ливерпуля", "Лестер" сыграет с "Челси" и другие матчи чемпионата Англии

Сегодня, 14:28

Расписание и результаты 21-го тура английской Премьер-лиги

Мир

Жозе Моуринью. Фото AFP

Моуринью заработал на увольнениях из "Челси" 36 миллионов евро

Сегодня, 15:39

Португальский тренер дважды покидал команду до истечения контракта

Мир

Давид Де Хеа. Фото manutd.com

"МЮ" хочет удержать своего вратаря повышением зарплаты

Сегодня, 12:17

Английский клуб намерен продлить контракт с Давидом Де Хеа

Мир

Джермейн Ленс. Фото AFP

Экс-игрок "Динамо" надеется, что его нынешняя команда вылетит в низшую лигу

Сегодня, 11:34

Это поможет ускорить его трансфер в "Фенербахче"

Мир

Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы ответить на звонок журналисту

Сегодня, 11:21

Телефон журналиста находился возле тренера "МЮ"

Мир

Златан Ибрагимович. Фото Instagram

Златан Ибрагимович - футболист месяца в чемпионате Англии

Вчера, 15:45

В декабре шведский нападающий провел шесть матчей и забил пять голов

Мир

Деле Алли. Фото AFP

Китайские клубы готовы платить восходящей звезде "Тоттенхэма" миллион долларов в неделю

6 Января, 18:31

20-летний полузащитник может стать самым высокооплачиваемым игроков в мире

Мир

Лондонское дерби в Премьер-лиге. Фото AFP

"Тоттенхэм" прервал победную серию "Челси" из 13 матчей

5 Января, 14:06

"Синие" долго не проигрывали в чемпионате Англии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.