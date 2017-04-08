Ким Чен Ын увлекся грибами

8 Апреля 2017, 15:30

Молодой вождь лично посетил кооператив и похвалил сотрудников хозяйства за работу 

Ким Чен Ын. Фото: AFP
Ким Чен Ын. Фото: AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил специализированный кооператив, занимающийся разведением грибов. Председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета страны лично распорядился построить это хозяйство. Предполагалось создать полный цикл выращивания полезного продукта на базе самых современных методов, пишет Yonhap.

В этот раз Ким Чен Ын детально ознакомился с производством. Глава государства также похвалил сотрудников хозяйства "за большой вклад в увеличение производства продуктов питания для населения" и сфотографировался с ними.

Уточняется, что Ким Чен Ын настаивает на выполнении инструкций основателя народной республики Ким Ир Сена, в свое время призывавшего превратить КНДР "в мирового производителя грибов" путем создания сети современных ферм в разных регионах страны.

Ранее  сообщалось, что Ким Чен Ын растолстел из-за регулярного поедания сыра "Эмменталь" в больших количествах. По данным издания The Daily Star, лидер Северной Кореи не может устоять против швейцарского лакомства, вследствие чего его фигура расплылась, а здоровье пошатнулось.

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Глава КНДР пристрастился к сорту "Эмменталь" еще во время учебы в Швейцарии, отмечает издание. Этот сыр импортируется в Северную Корею специально для Ким Чен Ына.
КНДР, грибы, производство, Ким чен ын

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Вести.Ru

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