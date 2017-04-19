Китаец 36 лет рыл канал в горах, чтобы обеспечить свою деревню водой

Житель горной провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая выкопал канал длиной 9400 метров прямо на склоне. Первые шаги к осуществлению своего проекта китаец сделал еще 50-х годах, а в продолжавшихся несколько лет работах приняли участие почти 300 помощников.

Собственный источник был давней мечтой жителей этого слаборазвитого региона, сообщает агентство Xinhua.









