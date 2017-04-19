Китаец 36 лет рыл канал в горах, чтобы обеспечить свою деревню водой

Сегодня, 13:17

Большая часть канала прорублена вручную в отвесной скале


Житель горной провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая выкопал канал длиной 9400 метров прямо на склоне. Первые шаги к осуществлению своего проекта китаец сделал еще 50-х годах, а в продолжавшихся несколько лет работах приняли участие почти 300 помощников.

Собственный источник был давней мечтой жителей этого слаборазвитого региона, сообщает агентство Xinhua.

17951660_1744011102292993_5253520740410424453_n


 
Китай, вода, канал, горы, китаец, источник

Вы сейчас просматриваете новость "Китаец 36 лет рыл канал в горах, чтобы обеспечить свою деревню водой". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Слишком чистая вода опасна для здоровья - ученые

Сегодня, 05:35

Повышенную стерильность уже неоднократно обвиняли в появлении аутоиммунных заболеваний и астмы

Мир

Фото: pixabay.com

В Канаде пропала река

Сегодня, 03:02

Река пересохла из-за отступления вглубь материка одного из крупнейших ледников Каскавулш

Наука и Технологии

Ученые создали полезное устройство. Фото: pixabay

Ученые создали устройство, собирающее питьевую воду из воздуха

14 Апреля, 17:47

При влажности 20-30% устройство способно собирать до 3 литров воды за 12 часов

Общество

Обратите внимание на свой рацион. Фото: pixabay

ТОП продуктов, которые помогут избавиться от отеков: советы диетолога

14 Апреля, 14:16

Не отказывайтесь от поваренной соли полностью. Она должна присутствовать в небольшом количестве

Общество

В 80% стран все еще не хватает денег для проведения улучшений санитарии и гигиены. Фото: AFP

Шокирующая статистика ВОЗ: два миллиарда человек в мире пьют воду с фекалиями

13 Апреля, 16:41

В большинстве развивающихся стран инфраструктура еще не настолько совершенна, чтобы предоставлять населению безопасные и надежные услуги

Здоровье

Оптимальная гидратация позволяет системам организма нормально функционировать. Фото: vitaliykovalenko.com

Когда вам не нужно пить воду

13 Апреля, 04:44

Слишком большое количество воды может нести в себе серьезный риск для здоровья  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования