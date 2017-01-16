Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах
Мужчина был слаб и много спал, но родные подумали, что он скончался
75-летний пенсионер из китайского уезда Цзюньлянь шокировал родственников, проснувшись в гробу во время собственных похорон.
Мужчина страдал от слабости и много спал, в результате чего близкие решили, что он умер. В настоящий момент "покойник" находится дома, сообщает Mirror.
По словам родственников пенсионера, за несколько дней до похорон тот "сильно напоминал мертвеца".
"Папа не дышал, у него были холодные руки и ноги", — сказал сын мужчины.
На подготовку похорон ушло несколько дней. Длительная церемония шла уже восемь часов, когда внезапно якобы умерший китаец проснулся, встал и спросил: "Что происходит? Вы готовите мои похороны?"
Мужчину тут же вытащили из гроба.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что в КНР в гробу очнулся "умерший" младенец.
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