Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах

Мужчина был слаб и много спал, но родные подумали, что он скончался

75-летний пенсионер из китайского уезда Цзюньлянь шокировал родственников, проснувшись в гробу во время собственных похорон.

Мужчина страдал от слабости и много спал, в результате чего близкие решили, что он умер. В настоящий момент "покойник" находится дома, сообщает Mirror.

По словам родственников пенсионера, за несколько дней до похорон тот "сильно напоминал мертвеца".

"Папа не дышал, у него были холодные руки и ноги", — сказал сын мужчины.

На подготовку похорон ушло несколько дней. Длительная церемония шла уже восемь часов, когда внезапно якобы умерший китаец проснулся, встал и спросил: "Что происходит? Вы готовите мои похороны?"

Мужчину тут же вытащили из гроба.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что в КНР в гробу очнулся "умерший" младенец.