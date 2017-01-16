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Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах http://www.segodnya.ua/img/article/7886/41_main.1484568454.png http://www.segodnya.ua/img/article/7886/41_tn.1484568454.png Мир Мужчина был слаб и много спал, но родные подумали, что он скончался 

Китаец проснулся в гробу на собственных похоронах

Сегодня, 19:08

Мужчина был слаб и много спал, но родные подумали, что он скончался 

Мужчина ожил на собственных похоронах. Фото: pixabay.com
Мужчина ожил на собственных похоронах. Фото: pixabay.com

75-летний пенсионер из китайского уезда Цзюньлянь шокировал родственников, проснувшись в гробу во время собственных похорон.

Мужчина страдал от слабости и много спал, в результате чего близкие решили, что он умер. В настоящий момент "покойник" находится дома, сообщает Mirror.

По словам родственников пенсионера, за несколько дней до похорон тот "сильно напоминал мертвеца".

"Папа не дышал, у него были холодные руки и ноги", — сказал сын мужчины.

На подготовку похорон ушло несколько дней. Длительная церемония шла уже восемь часов, когда внезапно якобы умерший китаец проснулся, встал и спросил: "Что происходит? Вы готовите мои похороны?"

Мужчину тут же вытащили из гроба.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что в КНР в гробу очнулся "умерший" младенец.
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Источник:

Вести.Ru

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