Китаец с ножом ранил 11 детей в детском садике

Все дети доставлены в больницу, травмы не опасны для жизни, преступник задержан

41-летний мужчина совершил нападение на 11 воспитанников дошкольного учреждения в Китае, сообщает "112.ua" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в городе Писян, расположенном на юге-западе Китая в провинции Гуанси.

"Человек с ножом перелез через стену детского сада и напал на 11 воспитанников. По данным полиции, все дети доставлены в больницу, но полученные ими травмы не являются опасными для жизни", – сообщает Центральное телевидение Китая.

Преступник задержан, им оказался 41-летний гражданин КНР. Сейчас полиция устанавливает его мотивы.

Напомним, на прошлой неделе произошел теракт в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, два человека погибли. Тогда трое мятежников на автомобиле въехали во двор комитета КПК уезда Моюй, с тесаком напали на работников комитета и привели в действие взрывные устройства.