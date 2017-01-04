Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Китаец с ножом ранил 11 детей в детском садике http://www.segodnya.ua/img/article/7855/47_main.1483534457.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/47_tn.1483534457.jpg Мир Все дети доставлены в больницу,  травмы не опасны для жизни, преступник задержан

Китаец с ножом ранил 11 детей в детском садике

Сегодня, 14:53

Все дети доставлены в больницу,  травмы не опасны для жизни, преступник задержан

Фото: AFP
Фото: AFP

41-летний мужчина совершил нападение на 11 воспитанников дошкольного учреждения в Китае, сообщает "112.ua" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в городе Писян, расположенном на юге-западе Китая в провинции Гуанси.

"Человек с ножом перелез через стену детского сада и напал на 11 воспитанников. По данным полиции, все дети доставлены в больницу, но полученные ими травмы не являются опасными для жизни", – сообщает Центральное телевидение Китая.

Преступник задержан, им оказался 41-летний гражданин КНР. Сейчас полиция устанавливает его мотивы.

Напомним, на прошлой неделе  произошел теракт в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае, два человека погибли. Тогда трое мятежников на автомобиле въехали во двор комитета КПК уезда Моюй, с тесаком напали на работников комитета и привели в действие взрывные устройства.
Китай, дети, нападение, нож, детсад

Вы сейчас просматриваете новость "Китаец с ножом ранил 11 детей в детском садике". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

112.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Пекин накрыл удушливый смог

Вчера, 18:16

Власти просят местных жителей не покидать дома

Мир

Теракт в Стамбуле не остановит турецкую операцию в Сирии, заявили в Анкаре. Фото: AFP

В Анкаре рассказали, как новогодний теракт в Стамбуле связан с Сирией

Вчера, 12:02

Вице-премьер Куртулмуш считает, что теракт является посланием Турции, однако операция в Сирии не будет остановлена

Мир

Бинали Йылдырым. Фото: lifeomsk.ru

Ужасный теракт в Стамбуле: премьер сообщил важную деталь

1 Января, 17:56

Человек, совершивший теракт, бросил свое оружие на месте преступления

Мир

Украинцев среди погибших не оказалось. Фото: AFP

МИД Украины о теракте в ночном клубе Стамбула: среди погибших – украинцев нет

1 Января, 13:23

Дипломаты отмечают, что из 39 погибших уже опознаны тела 21 человека

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.