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Китаец стал миллиардером из-за банковской ошибки http://www.segodnya.ua/img/article/7904/70_main.1485004736.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/70_tn.1485004736.jpg Мир Мужчине все-таки пришлось отдать полученные деньги 

Китаец стал миллиардером из-за банковской ошибки

Сегодня, 15:14

Мужчине все-таки пришлось отдать полученные деньги 

В Китае мужчина внезапно разбогател. Фото: AFP
В Китае мужчина внезапно разбогател. Фото: AFP

Житель Китая на несколько часов стал миллиардером. Это произошло после того, как ему на банковский счет ошибочно была зачислена сумма в 1,2 миллиарда юаней (174 миллиона долларов).

Как сообщает South China Morning Post, житель округа Ванчэн провинции Хунань в центральном Китае пришел я в местное отделение банка, чтобы открыть счет.

Через некоторое время в банке обнаружили, что служащий по ошибке ввел в графу зачисления номер счета, то есть на счету клиента оказалось больше 1,2 миллиарда юаней.

Банк немедленно связался с клиентом, попросив его вернуться в отделение для совершения процедур по формальному возврату денет.

Как сообщил потом сам китаец в соцсетях, в качестве благодарности за сотрудничество он получил в подарок от банка пачку сигарет и конверт с деньгами, точная сумма которых не раскрывается.

Ранее сообщалось, что канадка Ольга Бено выиграла кругленькую сумму в лотерею. Свой билет заполнила цифрами, которые увидела во сне 27 лет назад. И все это время заполняла лотерейные бланки только этой комбинацией.
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Источник:

Вести.Ru

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