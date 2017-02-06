Китай опять вывел военные корабли в спорный район Восточно-Китайского моря

Сегодня, 14:30

Острова находятся под контролем Японии, которая называет их Сенкаку, тогда как Китай называет их Дяоютай

ВМФ Китая. Фото: china.org.cn
ВМФ Китая. Фото: china.org.cn

Судна береговой охраны КНР в понедельник были замечены в территориальных водах вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом со ссылкой на данные японской береговой обороны сообщает AFP.

"Три военных корабля КНР были замечены в водах, окружающих необитаемый архипелаг", – говорится в заявлении японской береговой охраны.

Как известно, острова находятся под контролем Японии, которая называет их Сенкаку, тогда как Китай называет их Дяоютай.

По данным японских служб, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (около 07:00 утра по Киеву. – Ред.), "корабли прошли в юго-юго-западном направлении".

Корабли КНР находились в территориальных водах Японии около двух часов.

Агентство отмечает, что инцидент произошел через два дня после того, как Джеймс Мэттис, новый министр обороны США, заявил в Токио, что архипелаг находится под защитой оборонного соглашения между Вашингтоном и Токио.

Как известно, архипелаг Сенкаку – группа островов в Восточно-Китайском море, на юге архипелага Рюкю.
Административно относятся к городу Исигаки японской префектуры.

Площадь островной группы составляет 7 кв. км. Все острова необитаемые.
С 1971 года острова являются предметом территориального спора между Японией, Китаем и Тайванем.

Ранее сообщалось, что Китай вывел в спорный район Южно-Китайского моря авианосец и пять военных кораблей.
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Источник:

Украинская правда

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