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Китай ответил на заявление Тиллерсона о незаконных действиях Пекина в Южно-китайском море http://www.segodnya.ua/img/article/7875/1_main.1484209916.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/1_tn.1484209916.jpg Мир В МИД КНР напомнили, что Китай и страны региона ранее достигли консенсуса по вопросу Южно-Китайского моря

Китай ответил на заявление Тиллерсона о незаконных действиях Пекина в Южно-китайском море

Сегодня, 10:27

В МИД КНР напомнили, что Китай и страны региона ранее достигли консенсуса по вопросу Южно-Китайского моря

Лу Кан. Фото: cntv.ru
Лу Кан. Фото: cntv.ru

Китай ответил на слова кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсон по Южно-Китайскому морю, отметив, что действия Пекина носят законный характер, сообщает РИА Новости.

"Что касается Южно-Китайского моря, то я отвечал вчера на похожий вопрос. Китай имеет полное право осуществлять любую законную деятельность в соответствии со своим суверенитетом", – заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Он добавил, что Китай и страны региона ранее достигли консенсуса по вопросу Южно-Китайского моря, решив решать спорные ситуации путем консультаций и диалога, вместе поддерживать мир и стабильность в регионе.

"Ситуация в Южно-Китайском море успокоилась, и мы надеемся, что страны вне региона будут уважать этот консенсус, что соответствует фундаментальным интересам всего мира", – подчеркнул Лу Кан.

Говоря о Восточно-Китайском море, официальный представитель МИД КНР сказал, что острова Дяоюйдао (японское название Сенкаку) с давних времен являются частью Китая.

Как известно, у Китая и ряда стран региона – Японии, Вьетнама и Филиппин – есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Ранее Рекс Тиллерсон заявил, что США должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море. Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море.

Как сообщалось, Китай вывел в спорный район Южно-Китайского моря авианосец и пять военных кораблей.
Китай, США, КНР, южно-китайское море, Тиллерсон

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