Китай прекратил авиасообщение с Северной Кореей – СМИ

Сегодня, 19:03

Причина прекращения полетов, которые происходили в понедельник, вторник и пятницу, не сообщается

Пекин перестал отправлять самолеты в КНДР. Фото: Paul Callaghan
Пекин перестал отправлять самолеты в КНДР. Фото: Paul Callaghan

Национальная авиакомпания КНР Air China приостановила полеты из Пекина в столицу КНДР Пхеньян, передает South China Morning Post.

Причина прекращения полетов, которые происходили в понедельник, вторник и пятницу, не сообщается, однако отмечается, что ранее полеты приостанавливались из-за отсутствия пассажиров.

Заявление о прекращении рейсов в Пхеньян из Пекина последовало после слов главы МИД Китая Вана И о том, что эскалация конфликта международного сообщества и Северной Кореи может произойти "в любой момент".

Напомним, Китай присоединился к санкциям против КНДР.
Китай, КНДР, северная корея, авиасообщение

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УНН

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