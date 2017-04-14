Китай прекратил авиасообщение с Северной Кореей – СМИ
Причина прекращения полетов, которые происходили в понедельник, вторник и пятницу, не сообщается
Национальная авиакомпания КНР Air China приостановила полеты из Пекина в столицу КНДР Пхеньян, передает South China Morning Post.
Причина прекращения полетов, которые происходили в понедельник, вторник и пятницу, не сообщается, однако отмечается, что ранее полеты приостанавливались из-за отсутствия пассажиров.
Заявление о прекращении рейсов в Пхеньян из Пекина последовало после слов главы МИД Китая Вана И о том, что эскалация конфликта международного сообщества и Северной Кореи может произойти "в любой момент".
Напомним, Китай присоединился к санкциям против КНДР.
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