Китай проиграл Исландии и другие матчи сборных во вторник
Спарринги сборных во вторник: Камерун и Зимбабве сыграли вничью, сборная Алжира разгромила команду Мавритании 6:0
Во вторник прошло несколько товарищеских матчей национальных сборных.
Сборные Камеруна и Зимбабве не сумели выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Тендаи Ндоро на 14-й минуте камерунцы ответили точным ударом Бенжамена Муканджо с пенальти на 28-й минуте.
В еще одном товарищеском матче сборная Алжира разгромила команду Мавритании – 6:0.
Китайская сборная проиграла Исландии, а Саудовская Аравия и Словения сыграли в безголевую ничью.
Все матчи сборных во вторник:
Китая – Исландия – 0:2
Саудовская Аравия – Словения – 0:0
Алжир – Мавритания – 6:0
Камерун – Зимбабве – 1:1
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