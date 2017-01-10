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Китай проиграл Исландии и другие матчи сборных во вторник http://www.segodnya.ua/img/article/7870/44_main.1484082277.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/44_tn.1484082277.jpg Мир Спарринги сборных во вторник: Камерун и Зимбабве сыграли вничью, сборная Алжира разгромила команду Мавритании 6:0

Китай проиграл Исландии и другие матчи сборных во вторник

Сегодня, 23:04

Спарринги сборных во вторник: Камерун и Зимбабве сыграли вничью, сборная Алжира разгромила команду Мавритании 6:0

Китая - Исландия - 0:2. Фото AFP
Китая - Исландия - 0:2. Фото AFP

Во вторник прошло несколько товарищеских матчей национальных сборных.

Сборные Камеруна и Зимбабве не сумели выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Тендаи Ндоро на 14-й минуте камерунцы ответили точным ударом Бенжамена Муканджо с пенальти на 28-й минуте.

В еще одном товарищеском матче сборная Алжира разгромила команду Мавритании – 6:0.

Китайская сборная проиграла Исландии, а Саудовская Аравия и Словения сыграли в безголевую ничью.

Все матчи сборных во вторник:

Китая – Исландия – 0:2
Саудовская Аравия – Словения – 0:0
Алжир – Мавритания – 6:0
Камерун – Зимбабве – 1:1
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Сегодня|Спорт

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