Китай проиграл Исландии и другие матчи сборных во вторник

Спарринги сборных во вторник: Камерун и Зимбабве сыграли вничью, сборная Алжира разгромила команду Мавритании 6:0

Во вторник прошло несколько товарищеских матчей национальных сборных.

Сборные Камеруна и Зимбабве не сумели выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Тендаи Ндоро на 14-й минуте камерунцы ответили точным ударом Бенжамена Муканджо с пенальти на 28-й минуте.

В еще одном товарищеском матче сборная Алжира разгромила команду Мавритании – 6:0.

Китайская сборная проиграла Исландии, а Саудовская Аравия и Словения сыграли в безголевую ничью.

Все матчи сборных во вторник:

Китая – Исландия – 0:2

Саудовская Аравия – Словения – 0:0

Алжир – Мавритания – 6:0

Камерун – Зимбабве – 1:1