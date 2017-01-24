Китай разместил ракетные комплексы у границ России – СМИ

Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров

Китай разместил новейшие межконтинентальные баллистические ракеты Дунфэн-41 (Dongfeng-41, DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает гонконгская газета Apple Daily со ссылкой на опубликованные в китайском интернете фотографии комплекса.

Отмечается, что армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами DF-41. Одна из бригад уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань.

Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян. Третья будет размещена в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.

Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров.

Ранее также сообщалось, что КНДР могла построить две межконтинентальных баллистических ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки.