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Китай разместил ракетные комплексы у границ России – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7911/10_main.1485238562.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/10_tn.1485238562.jpg Мир Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров

Китай разместил ракетные комплексы у границ России – СМИ

Сегодня, 08:14

Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров

Армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами DF-41. Фото: SouthFront
Армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами DF-41. Фото: SouthFront

Китай разместил новейшие межконтинентальные баллистические ракеты Дунфэн-41 (Dongfeng-41, DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает гонконгская газета Apple Daily со ссылкой на опубликованные в китайском интернете фотографии комплекса.

Отмечается, что армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами DF-41. Одна из бригад уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань.

Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян. Третья будет размещена в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.

Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров.

Ранее также сообщалось, что КНДР могла построить две межконтинентальных баллистических ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки.
Китай, граница, ракеты, граница с Россией, DF-41

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Источник:

РИА Новости

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