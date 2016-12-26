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Китай вывел в спорный район Южно-Китайского моря авианосец и пять военных кораблей http://www.segodnya.ua/img/article/7830/60_main.1482742330.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/60_tn.1482742330.jpg Мир Как отмечается, авианосная группа КНР прошла в 90 морских миль на юг от южной точки Тайваня через канал Баши между Тайванем и Филиппинами

Китай вывел в спорный район Южно-Китайского моря авианосец и пять военных кораблей

Сегодня, 10:49

Как отмечается, авианосная группа КНР прошла в 90 морских миль на юг от южной точки Тайваня через канал Баши между Тайванем и Филиппинами

ВМФ Китая. Фото: china.org.cn
ВМФ Китая. Фото: china.org.cn

Китайский авианосец в сопровождении пяти кораблей прошел водами спорного района Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что такие маневры авианосная группа Китая совершила на фоне возобновления напряженности в регионе.

"Один авианосец вошел северную часть Южно-Китайского моря в понедельник после прохождения неподалеку от южной части Тайваня", – цитирует агентство сообщение Минобороны Тайваня.

В министерстве заявили, что авианосец "Ляонин", в сопровождении пяти кораблей, в первой половине дня в понедельник прошел неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня.

Авианосная группа КНР прошла в 90 морских миль на юг от южной точки Тайваня через канал Баши между Тайванем и Филиппинами.

В министерстве обороны Китая такие перемещения авианосца назвали обычными учениями.

Как известно, Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, через которое проходят торговые пути, обслуживающие грузовые перевозки объемом до 5 трлн долларов.

Напомним, третейский суд в Гааге постановил, что Китай не имеет исторического права на Южно-Китайское море. В ответ Китай, претендующий на большую часть морской акватории, заявил, что не будет выполнять это решение.
Китай, Тайвань, море, КНР, авианосец

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Источник:

Украинская правда

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