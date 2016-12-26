Китай вывел в спорный район Южно-Китайского моря авианосец и пять военных кораблей

Как отмечается, авианосная группа КНР прошла в 90 морских миль на юг от южной точки Тайваня через канал Баши между Тайванем и Филиппинами

Китайский авианосец в сопровождении пяти кораблей прошел водами спорного района Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что такие маневры авианосная группа Китая совершила на фоне возобновления напряженности в регионе.

"Один авианосец вошел северную часть Южно-Китайского моря в понедельник после прохождения неподалеку от южной части Тайваня", – цитирует агентство сообщение Минобороны Тайваня.

В министерстве заявили, что авианосец "Ляонин", в сопровождении пяти кораблей, в первой половине дня в понедельник прошел неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня.

Авианосная группа КНР прошла в 90 морских миль на юг от южной точки Тайваня через канал Баши между Тайванем и Филиппинами.

В министерстве обороны Китая такие перемещения авианосца назвали обычными учениями.

Как известно, Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, через которое проходят торговые пути, обслуживающие грузовые перевозки объемом до 5 трлн долларов.

Напомним, третейский суд в Гааге постановил, что Китай не имеет исторического права на Южно-Китайское море. В ответ Китай, претендующий на большую часть морской акватории, заявил, что не будет выполнять это решение.