Китай захотел усилить военное сотрудничество с США

8 Апреля 2017, 13:33

Обеим странам нужно поддерживать контакты военных на всех уровнях, продолжать развивать механизм диалога и консультаций министерств обороны, заявил Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: AFP
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: AFP

Китай и США должны усиливать сотрудничество в военной сфере. Об этом заявил в субботу, 8 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

"Стороны должны совместно непрерывно усиливать взаимное доверие и сотрудничество военных", – заявил Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По словам китайского лидера, Китай и США также должны непрерывно использовать и совершенствовать механизм оповещения друг друга о важных военных действиях, а также совершенствовать нормы поведения для обеспечения безопасности в морском и воздушном пространстве.

"Военная безопасность и взаимное доверие в этой сфере являются основной стратегического взаимного доверия Китая и США. Сторонам необходимо поддерживать контакты военных на всех уровнях, продолжать развивать механизм диалога и консультаций министерств обороны, диалог консультаций по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – сказал Си Цзиньпин.

Напомним, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались во Флориде в США 6-7 апреля. Трамп назвал эту встречу началом дружбы.
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