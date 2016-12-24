Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Китайцы хотят купить экс-форварда "Динамо" за 7 миллионов евро http://www.segodnya.ua/img/article/7827/53_main.1482596650.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/53_tn.1482596650.jpg Мир Греческий "Олимпиакос" не хочет отпускать нападающего Брауна Идейе менее, чем за десять миллионов

Китайцы хотят купить экс-форварда "Динамо" за 7 миллионов евро

Сегодня, 18:24

Греческий "Олимпиакос" не хочет отпускать нападающего Брауна Идейе менее, чем за десять миллионов

Браун Идейе. Фото Instagram
Браун Идейе. Фото Instagram

Неназванный китайский клуб предложил "Олимпиакосу" 7 миллионов евро за нападающего Брауна Идейе, утверждает SoccerNet Nigeria. Правда, греческий клуб отклонил это предложение, так как считает сумму недостаточной. Красно-белые не отпустят 28-летнего нигерийца меньше чем за 10 миллионов евро.

За свою карьеру Идейе выступал за киевское "Динамо" и "Вест Бромвич", став рекордным трансфером в истории британского клуба (10 миллионов фунтов стерлингов). В "Олимпиакос" он перешел в 2015 году. В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды, забив 11 голов в 20 матчах.
трансферы, Браун Идейе, чемпионат Китая, Олимпиакос, чемпионат Греции

Вы сейчас просматриваете новость "Китайцы хотят купить экс-форварда "Динамо" за 7 миллионов евро". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Жоау Канселу. Фото AFP

"Барселона" купит футболиста за 30 миллионов евро

Сегодня, 15:41

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу перейдет в "Барселону" летом

Мир

Никола Калинич. Фото AFP

Следующей звездой чемпионата Китая может стать бывший бомбардир "Днепра"

Вчера, 22:43

Николой Калиничем заинтересовался "Тяньцзинь Сунцзян"

Мир

Оскар. Фото AFP

Игрок "Челси" Оскар стал самым дорогим трансфером в Китай

Вчера, 21:30

Бразильский футболист опередил своих соотечественников Алекса Тейшейру и Халка

Мир

Оскар будет играть в чемпионате Китая. Фото AFP

Бразильский футболист Оскар променял "Челси" на чемпионат Китая

Вчера, 11:45

Полузащитник футбольного клуба "Челси" Оскар перешел в шанхайский клуб "СИПГ"

Футбол

Антуан Гризманн. Фото AFP

Моуринью готов заплатить огромную сумму за футболиста, который проиграл Роналду "Золотой мяч"

21 Декабря, 19:05

"Манчестер Юнайтед" предложил за Антуана Гризманна 72 миллиона евро - ESPN

Украина

Ренат Мочуляк уже в Греции. Фото Instagram

Экс-футболист "Динамо" продолжит карьеру в Греции

21 Декабря, 13:15

Ренат Мочуляк подписал контракт с "Платаниасом"

Футбол

Лионель Месси. Фото AFP

Китайский гранд предлагает Месси контракт на 500 миллионов долларов

15 Декабря, 22:31

Летом 2018 года у аргентинца заканчивается действие контракта с "Барселоной"

Футбол

Ветераны. 36-летний Терри и 37-летний Андреа Пирло. Фото Facebook

Китайцы готовы платить ветерану Джону Терри огромную зарплату

11 Декабря, 14:44

Китайский клуб "Шанхай Шеньхуа" готов платить 36-летнему английскому защитнику зарплату в размере 12 миллионов фунтов в год

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.