Китайцы хотят купить экс-форварда "Динамо" за 7 миллионов евро
Греческий "Олимпиакос" не хочет отпускать нападающего Брауна Идейе менее, чем за десять миллионов
Неназванный китайский клуб предложил "Олимпиакосу" 7 миллионов евро за нападающего Брауна Идейе, утверждает SoccerNet Nigeria. Правда, греческий клуб отклонил это предложение, так как считает сумму недостаточной. Красно-белые не отпустят 28-летнего нигерийца меньше чем за 10 миллионов евро.
За свою карьеру Идейе выступал за киевское "Динамо" и "Вест Бромвич", став рекордным трансфером в истории британского клуба (10 миллионов фунтов стерлингов). В "Олимпиакос" он перешел в 2015 году. В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды, забив 11 голов в 20 матчах.
Вы сейчас просматриваете новость "Китайцы хотят купить экс-форварда "Динамо" за 7 миллионов евро". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии