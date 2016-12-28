Китайцы хотят купить экс-футболиста "Днепра" за 50 миллионов евро
"Тяньцзинь Цюаньзянь" готов потратить огромную сумму на нападающего "Фиорентины" Николу Калинича
Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич может сменить чемпионат Италии на богатый китайский уже этой зимой. Sky Italia сообщает, что экс-игрок "Днепра" (2011-2015 года) интересует ряд клубов, в том числе и китайский "Тяньцзинь Цюаньзянь". Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. Главный тренер "Тяньцзиня" – Фабио Каннаваро.
В сезоне-2015/16 Калинич забил 12 мячей в 36 матчах. Сезон-2016/17 у него складывается еще удачнее: на его счету 8 голов в 17 встречах.
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