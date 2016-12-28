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Китайцы хотят купить экс-футболиста "Днепра" за 50 миллионов евро http://www.segodnya.ua/img/article/7836/72_main.1482857881.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/72_tn.1482857881.jpg Мир "Тяньцзинь Цюаньзянь" готов потратить огромную сумму на нападающего "Фиорентины" Николу Калинича

Китайцы хотят купить экс-футболиста "Днепра" за 50 миллионов евро

Вчера, 18:56

"Тяньцзинь Цюаньзянь" готов потратить огромную сумму на нападающего "Фиорентины" Николу Калинича

Никола Калинич с женой. Фото Instagram
Никола Калинич с женой. Фото Instagram

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич может сменить чемпионат Италии на богатый китайский уже этой зимой. Sky Italia сообщает, что экс-игрок "Днепра" (2011-2015 года) интересует ряд клубов, в том числе и китайский "Тяньцзинь Цюаньзянь". Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. Главный тренер "Тяньцзиня" – Фабио Каннаваро.

В сезоне-2015/16 Калинич забил 12 мячей в 36 матчах. Сезон-2016/17 у него складывается еще удачнее: на его счету 8 голов в 17 встречах.
чемпионат Италии, Фиорентина, Фабио Каннаваро, чемпионат Китая, Никола Калинич

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Источник:

Eurosport

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