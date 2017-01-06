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Китайские клубы готовы платить восходящей звезде "Тоттенхэма" миллион долларов в неделю http://www.segodnya.ua/img/article/7860/71_main.1483720309.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/71_tn.1483720309.jpg Мир 20-летний полузащитник может стать самым высокооплачиваемым игроков в мире

Китайские клубы готовы платить восходящей звезде "Тоттенхэма" миллион долларов в неделю

Сегодня, 18:31

20-летний полузащитник может стать самым высокооплачиваемым игроков в мире

Деле Алли. Фото AFP
Деле Алли. Фото AFP

Китайские клубы проявляют интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли.

Сообщается, что в Китае 20-летнему хавбеку готовы платить около миллиона долларов (809 323 фунтов) в неделю. Отметим, что на данный момент самый высокооплачиваемый футболист в мире Карлос Тевес зарабатывает 717 тысяч долларов (615 тысяч евро).

Предложение лондонскому клубу готовят сразу несколько китайских команд.

На этой неделе Деле Алли стал настоящим героем клуба. В трех предыдущих матчах он по два раза расписывался в воротах соперников. До этого подобного не делал ни один полузащитник в истории английского чемпионата.

Известный портал transfermarkt.de оценивает игрока сборной Англии в 21 миллион долларов.
футбол, чемпионат Англии, Тоттенхэм, чемпионат Китая, Деле Алли

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