Китайские клубы готовы платить восходящей звезде "Тоттенхэма" миллион долларов в неделю

Китайские клубы проявляют интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли.

Сообщается, что в Китае 20-летнему хавбеку готовы платить около миллиона долларов (809 323 фунтов) в неделю. Отметим, что на данный момент самый высокооплачиваемый футболист в мире Карлос Тевес зарабатывает 717 тысяч долларов (615 тысяч евро).

Предложение лондонскому клубу готовят сразу несколько китайских команд.

На этой неделе Деле Алли стал настоящим героем клуба. В трех предыдущих матчах он по два раза расписывался в воротах соперников. До этого подобного не делал ни один полузащитник в истории английского чемпионата.

Известный портал transfermarkt.de оценивает игрока сборной Англии в 21 миллион долларов.