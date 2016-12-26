Китайский гранд предлагает игроку "Барселоны" 50 миллионов за три года

В нынешнем сезоне Туран в составе каталонского клуба сыграл 19 матчей, в которых забил 11 мячей

Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд" объявил об интересе к полузащитнику "Барселоны" Арда Турану, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, китайский клуб предложил 29-летнему турецкому футболисту трехлетний контракт, по которому он заработает за это время 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Туран в составе каталонского клуба сыграл 19 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

Напомним, что "Гуанчжоу" возглавляет Андре Виллаш-Боаш. Также в команде играет знаменитый бразилец Халк.