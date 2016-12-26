Китайский гранд предлагает игроку "Барселоны" 50 миллионов за три года
В нынешнем сезоне Туран в составе каталонского клуба сыграл 19 матчей, в которых забил 11 мячей
Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд" объявил об интересе к полузащитнику "Барселоны" Арда Турану, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, китайский клуб предложил 29-летнему турецкому футболисту трехлетний контракт, по которому он заработает за это время 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Туран в составе каталонского клуба сыграл 19 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.
Напомним, что "Гуанчжоу" возглавляет Андре Виллаш-Боаш. Также в команде играет знаменитый бразилец Халк.
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