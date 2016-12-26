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Китайский гранд предлагает игроку "Барселоны" 50 миллионов за три года http://www.segodnya.ua/img/article/7830/45_main.1482739508.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/45_tn.1482739508.jpg Мир В нынешнем сезоне Туран в составе каталонского клуба сыграл 19 матчей, в которых забил 11 мячей

Китайский гранд предлагает игроку "Барселоны" 50 миллионов за три года

Сегодня, 10:04

В нынешнем сезоне Туран в составе каталонского клуба сыграл 19 матчей, в которых забил 11 мячей

Арда Туран. Фото AFP
Арда Туран. Фото AFP

Китайский футбольный клуб "Гуанчжоу Эвергранд" объявил об интересе к полузащитнику "Барселоны" Арда Турану, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, китайский клуб предложил 29-летнему турецкому футболисту трехлетний контракт, по которому он заработает за это время 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Туран в составе каталонского клуба сыграл 19 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

Напомним, что "Гуанчжоу" возглавляет Андре Виллаш-Боаш. Также в команде играет знаменитый бразилец Халк.
футбол, Барселона, чемпионат Китая, Гуанчжоу Эвергранд, Арда Туран

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Источник:

Советский спорт

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