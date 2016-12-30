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Китайский клуб предлагал за Роналду 300 миллионов евро – агент http://www.segodnya.ua/img/article/7845/90_main.1483083760.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/90_tn.1483083760.jpg Мир Лично футболисту обещали годовой оклад в 100 миллионов евро

Китайский клуб предлагал за Роналду 300 миллионов евро – агент

Сегодня, 09:42

Лично футболисту обещали годовой оклад в 100 миллионов евро

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Агент форварда "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш поведал, что один из китайских клубов предлагал за его клиента 300 миллионов евро.

Китайские клубы незадолго до открытия трансферного окна уже сделали несколько громких приобретений, подписав Карлоса Тевеса и Оскара. Разумеется, что не могли китайцы обойти стороной фигуру Криштиану Роналду.

"Один китайский клуб предлагал Реалу 300 миллионов евро за Роналду", – цитирует Мендеша AS.

По его словам, лично Роналду китайцы предлагали более 100 миллионов евро в год зарплаты.

Мендеш заявил, что "Реал" – клуб всей жизни Роналду.

Отметим, что в уходящем году Роналду собрал практически все индивидуальные награды в мире, в том числе и "Золотой мяч".
футбол, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, чемпионат Китая

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Источник:

Football.ua

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