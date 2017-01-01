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Климкин прокомментировал атаку террористов на ночной клуб в Стамбуле http://www.segodnya.ua/img/article/7850/59_main.1483270446.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/59_tn.1483270446.jpg Мир Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина солидарна с Турцией в борьбе с терроризмом

Климкин прокомментировал атаку террористов на ночной клуб в Стамбуле

Сегодня, 13:35

Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина солидарна с Турцией в борьбе с терроризмом

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

Министр иностранных дел Павел Климкин осуждает террористическую атаку на ночной клуб в Стамбуле во время празднования Нового года. Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что Украина солидарна с Турцией в борьбе с терроризмом.

"Ужасная весть из Стамбула. Террористическая атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", – написал Климкин.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.
Турция, теракт, нападение, атака, Стамбул, ночной клуб, климкин
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Источник:

"Сегодня"

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