Климкин прокомментировал атаку террористов на ночной клуб в Стамбуле

Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Украина солидарна с Турцией в борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Павел Климкин осуждает террористическую атаку на ночной клуб в Стамбуле во время празднования Нового года. Об этом он написал в Twitter.

Он отметил, что Украина солидарна с Турцией в борьбе с терроризмом.

"Ужасная весть из Стамбула. Террористическая атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", – написал Климкин.

Жахлива звістка зі Стамбула. Терор. атака в нічному клубі забрала життя десятків людей. Солідарні з турецькими друзями у боротьбі з терором. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 січня 2017 р.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Позже стало известно, что террористу, который в новогоднюю ночь устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула, не удалось скрыться и он был ликвидирован.

Как стало известно от Министерства иностранных дел Украины, в Стамбуле провели опознание тел погибших, среди которых граждан Украины не оказалось.

Также очевидцы инцидента рассказали, что происходило во время нападения на людей в клубе. Некоторые видели стрелка еще на улице, как он "с боем" прорывался в заведение.